亞洲首批加密貨幣ETF掛牌 16日登陸港交所

一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛擬資產ETF正式掛牌上市。(新華網)

香港 正積極建設虛擬資產金融定價和交易中心，也有新的進展，一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛擬資產ETF正式掛牌上市。

香港南方東英資產管理公司13日正式推出亞洲首批虛擬資產ETF，包括南方東英比特幣期貨ETF、南方東英乙太幣期貨ETF。該兩檔ETF於13日正式開放認購，14日截止認購，並將於16日正式在港交所交易。

該基金發行價格為7.8港幣，入場門檻為780港幣（約100.3美元）。主要為透過投資 於芝加哥商品交易所的比特幣和乙太坊期貨。

值得注意的是，公告提及，南方東英的虛擬資產有關產品並無於中國大陸直接或間接向中國大陸法人或自然人發售。

此前有媒體報導三家資產管理公司已申請為香港的散戶投資者推出追蹤加密貨幣 期貨的ETF，除南方東英外，還有Samsung Asset Management（三星資產管理公司）和 Mirae Asset Global Investment（未來資產環球投資香港有限公司），都計畫在港交所推出加密貨幣ETF。

實際上，早在10月31日，香港財政司發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明香港政府在香港發展具有活力的虛擬資產行業和生態系統的政策立場和方針。宣言稱，在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易平台在香港開拓商機。

據界面新聞，香港金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，上述產品的推出實際上進一步肯定之前香港政府對虛擬資產的政策，從而推動此類政策進一步落地，使得香港社經濟社會的發展在全球處於相對領先地位。

王紅英直言，香港提出來的建設虛擬資產金融定價和交易中心，本質上不在於這種虛擬產品資產證券化本身，更多的是關於香港未來社會轉型，如何在數位化轉型的大背景下，繼續領先於全球相關的競爭序列，建立更加超前的基於虛擬數位化資產的數位化發展新路徑，這將是未來香港不斷探索的重要方向。