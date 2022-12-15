我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

亞洲首批加密貨幣ETF掛牌 16日登陸港交所

記者葉文義／綜合報導
一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛擬資產ETF正式掛牌上市。(新華網)
一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛擬資產ETF正式掛牌上市。(新華網)

香港正積極建設虛擬資產金融定價和交易中心，也有新的進展，一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛擬資產ETF正式掛牌上市。

香港南方東英資產管理公司13日正式推出亞洲首批虛擬資產ETF，包括南方東英比特幣期貨ETF、南方東英乙太幣期貨ETF。該兩檔ETF於13日正式開放認購，14日截止認購，並將於16日正式在港交所交易。

該基金發行價格為7.8港幣，入場門檻為780港幣（約100.3美元）。主要為透過投資於芝加哥商品交易所的比特幣和乙太坊期貨。

值得注意的是，公告提及，南方東英的虛擬資產有關產品並無於中國大陸直接或間接向中國大陸法人或自然人發售。

此前有媒體報導三家資產管理公司已申請為香港的散戶投資者推出追蹤加密貨幣期貨的ETF，除南方東英外，還有Samsung Asset Management（三星資產管理公司）和 Mirae Asset Global Investment（未來資產環球投資香港有限公司），都計畫在港交所推出加密貨幣ETF。

實際上，早在10月31日，香港財政司發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明香港政府在香港發展具有活力的虛擬資產行業和生態系統的政策立場和方針。宣言稱，在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易平台在香港開拓商機。

據界面新聞，香港金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，上述產品的推出實際上進一步肯定之前香港政府對虛擬資產的政策，從而推動此類政策進一步落地，使得香港社經濟社會的發展在全球處於相對領先地位。

王紅英直言，香港提出來的建設虛擬資產金融定價和交易中心，本質上不在於這種虛擬產品資產證券化本身，更多的是關於香港未來社會轉型，如何在數位化轉型的大背景下，繼續領先於全球相關的競爭序列，建立更加超前的基於虛擬數位化資產的數位化發展新路徑，這將是未來香港不斷探索的重要方向。

香港 投資 貨幣

上一則

美中競爭之際 吉利旗下極氪汽車竟赴美IPO

下一則

中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運

延伸閱讀

港府資助大學生到聯合國轄下機構實習 共15名額

港府資助大學生到聯合國轄下機構實習 共15名額
港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%
FTX無紙化破產 新CEO揭驚人弊端：嚴重商業失敗

FTX無紙化破產 新CEO揭驚人弊端：嚴重商業失敗
FTX創辦人班克曼-佛瑞德「跌落神壇」詐騙等8罪起訴

FTX創辦人班克曼-佛瑞德「跌落神壇」詐騙等8罪起訴

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃