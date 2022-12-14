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日本智庫：台灣人均GDP今年將超越日本

編譯簡國帆／綜合外電
日本經濟研究中心（JCER）預期，台灣的人均國內生產毛額（GDP）將在今年超越日本。（路透）
日本經濟研究中心（JCER）預期，台灣的人均國內生產毛額（GDP）將在今年超越日本。（路透）

日本經濟研究中心（JCER）預期，台灣的人均國內生產毛額（GDP）將在今年超越日本，南韓則在明年，原因是日圓對美元重貶，加速了這個由生產力差距造成的趨勢。

日經新聞報導，JCER表示，台灣人均GDP超越日本的時間點， 比去年預估的2028年大幅提前，南韓超越日本的時間點也比原估的2027年提早。

人均名目GDP是評估人口財富的指標，國際貨幣基金（IMF）和聯合國的數據顯示，日本去年人均GDP為39,583美元，比南韓高13%，也比台灣高22%。

儘管日本人均GDP被超越的原因，包括勞工生產力、平均工時以及就業率，但最主要因素還是匯率變動。新台幣、日圓及韓元兌美元匯率今年來都貶值，日圓的跌幅最重，從去年底到今年11月約貶20%，幅度甚於新台幣和韓元的約10%。

日本人均GDP被超前，不太可能是短暫現象。整個2020年代，台灣人均GDP預估每年將平均成長6.2%，南韓增加4.8%，但日本預料只會成長1.3%。

台灣和南韓的政府及其他領域轉向數位科技的速度，都比日本快，拉大勞動生產力成長的差距。在2020年代，生產力預估將為台灣和南韓的人均GDP成長率增添約5個百分點，多於日本的2個百分點。

這個趨勢將讓日本人均GDP落後所有「亞洲四小龍」，因為日本已在2007年被新加坡超前，又在2014年落後香港。日本人口日漸老化，年長人口占比為舉世最高，已對經濟造成壓力。

不過，若比較15~64歲的工作年齡人口，日本人均GDP領先台灣和南韓的時間則會更久。南韓預估將在2031年超越日本，而台灣在JCER預估的直到2035年，都仍將落後。

日本 南韓 匯率

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