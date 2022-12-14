中國明年經濟增長上看5.1%

中國社科院13日發布2023年「經濟藍皮書」，解讀當前經濟走勢，指出2022年全年經濟在第2季落入谷底後，走出V型復甦；並預計2023年中國經濟增長將可達5.1%，物價總體保持溫和上漲，居民消費物價指數 （CPI）和生產者物價指數（PPI）估將分別上漲2.8%和1.2%。

不過，藍皮書也預警，2023年要防範房地產行業超預期下行，與金融資產價格快速下跌對企業資產負債表產生的負向衝擊，且避免企業資產負債表受損和信心不足導致的信貸萎縮從而拖累經濟增長。

中國社科院前院長、2023年「經濟藍皮書」主編謝伏瞻表示，中國經濟基本面長期向好，超大規模市場優勢依然突出，產業鏈供應鏈 體系完整，總體經濟政策也有空間，加上基數相對低，明年實現5%以上的經濟增長是十分必要，同時也具備條件。

面對美國對華各種制裁引起全球供應鏈重組，導致對中方造成影響。謝伏瞻認為應聚焦創新發展，推動產業鏈、供應鏈鞏固升級。特別是加大貴稀金屬、化工產品、晶片等重要原材料的保供穩價能力等。

藍皮書提及，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起。而這些新一線城市居民消費逐漸成為引領消費升級的主導力量。藍皮書測算，2022年上半年，新一線城市居民消費增速達到17.1%，比一、二線城市增速高出14.4%。

中國社會科學院前副院長、中國社會科學院國家高端智庫首席專家蔡昉提出對人口問題的隱憂。他說，中國未來真正的新挑戰是：居民消費愈來愈成為經濟增長的常態化的制約。伴隨人口負增長，會越來越感受到需求側的制約。因此應該提升消費水平，打破這種制約。

此外，藍皮書也指出「三強」（基建投資 強、出口拉動強、新興動力強）成為中國經濟恢復的主要動力，認為在中國專項債、政策開發性金融工具引領下，今年前九個月，基礎設施投資年增11.2％；另一方面，前三季貨物與服務出口拉動GDP增長0.96個百分點。