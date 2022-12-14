貨櫃海運長約明年大降價 中國船東協會示警「獲利時代落幕」

中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。圖為山東青島港。（新華社）

中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。

每日經濟新聞報導，中國船東協會常務副會長張守國指出，2021-2022年如此高的利潤 ，歷史上從來沒出現過，可以看到未來一段時間也不可能再出現，因為市場是不正常的，成本沒那麼高，收入也不應該那麼高，行業收益將回歸正常區間。

張守國說，2023年貨櫃運輸全行業盈利的時代將迎來階段性落幕，可以預見的是，長約大幅降價成為必然。

中國當前航運企業主要透過長約鎖價，以規避運價頻繁波動的風險，但合同簽訂依舊存在違約可能，業內正在對相關衍生品翹首以盼。目前，上期所貨櫃運價指數 期貨和大商所貨櫃運力期貨已完成上市準備工作，一旦上市，航運公司可提前鎖定未來利潤，外貿公司可通過套期保值沖抵運價漲跌風險。

今年全球貨櫃海運量也總體呈現回落的態勢。據克拉克森預測，2022年，全球貨櫃海運量為2.07億TEU，年降0.3%。

張守國表示，相比往年3%~5%的增速，今年全球貨櫃海運量呈負增長態勢，說明今年業內對運輸量增長放緩的判斷已成共識，船東們對於明年全球經濟形勢的增速預期保持謹慎，貨量需求何時回暖在市場上仍有分歧。

面對明年的長約價格可能大幅下降，台灣的貨櫃三雄均表示，現貨運價走低後，長約必然會調整，除了將個別與客戶協商外，減班、降速都是可能的做法，另外，為了讓船隊能符合環保要求，舊船也會陸續汰除。

今年以來運價下跌後，貨櫃輪的長約客戶前此已面臨合約縮減與現貨市場價差，譬如長榮 、陽明都依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論。貨櫃輪業者說，明年長約價格一定會降下來，但會與客戶達成雙贏的協議。

為了因應明年的景氣不明問題，萬海縮減運力開出第一槍，直接將船舶送拆解場，以因應新船隊加入。

對航商來說，現貨價格大跌後，合約價面臨大幅下修的命運，沒有高價長約的利基，航商仍會以各種手段保護現貨價格。