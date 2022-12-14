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貨櫃海運長約明年大降價 中國船東協會示警「獲利時代落幕」

記者林茂仁、邱馨儀／綜合報導
中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。圖為山東青島港。（新華社）
中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。圖為山東青島港。（新華社）

中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。

每日經濟新聞報導，中國船東協會常務副會長張守國指出，2021-2022年如此高的利潤，歷史上從來沒出現過，可以看到未來一段時間也不可能再出現，因為市場是不正常的，成本沒那麼高，收入也不應該那麼高，行業收益將回歸正常區間。

張守國說，2023年貨櫃運輸全行業盈利的時代將迎來階段性落幕，可以預見的是，長約大幅降價成為必然。

中國當前航運企業主要透過長約鎖價，以規避運價頻繁波動的風險，但合同簽訂依舊存在違約可能，業內正在對相關衍生品翹首以盼。目前，上期所貨櫃運價指數期貨和大商所貨櫃運力期貨已完成上市準備工作，一旦上市，航運公司可提前鎖定未來利潤，外貿公司可通過套期保值沖抵運價漲跌風險。

今年全球貨櫃海運量也總體呈現回落的態勢。據克拉克森預測，2022年，全球貨櫃海運量為2.07億TEU，年降0.3%。

張守國表示，相比往年3%~5%的增速，今年全球貨櫃海運量呈負增長態勢，說明今年業內對運輸量增長放緩的判斷已成共識，船東們對於明年全球經濟形勢的增速預期保持謹慎，貨量需求何時回暖在市場上仍有分歧。

面對明年的長約價格可能大幅下降，台灣的貨櫃三雄均表示，現貨運價走低後，長約必然會調整，除了將個別與客戶協商外，減班、降速都是可能的做法，另外，為了讓船隊能符合環保要求，舊船也會陸續汰除。

今年以來運價下跌後，貨櫃輪的長約客戶前此已面臨合約縮減與現貨市場價差，譬如長榮、陽明都依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論。貨櫃輪業者說，明年長約價格一定會降下來，但會與客戶達成雙贏的協議。

為了因應明年的景氣不明問題，萬海縮減運力開出第一槍，直接將船舶送拆解場，以因應新船隊加入。

對航商來說，現貨價格大跌後，合約價面臨大幅下修的命運，沒有高價長約的利基，航商仍會以各種手段保護現貨價格。

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