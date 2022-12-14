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共同富裕+吸引投資 格力發55億人民幣紅利

記者黃雅慧／綜合報導
格力電器大手筆發放人民幣55.37億元的現金紅利給股東，是今年以來第三次進行利潤分配。（取材自北京青年報）
格力電器大手筆發放人民幣55.37億元的現金紅利給股東，是今年以來第三次進行利潤分配。（取材自北京青年報）

中國家電巨頭格力電器公告「2022年中期利潤分配預案」，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣10元，共計派發現金紅利人民幣55.37億元（約7.95億美元）。

投資人幫格力算了這筆年終獎金，人民幣55億元大紅包發給76.22萬名股東，相當人均進帳人民幣7264.5元，紅包價值超過 iPhone 14 Plus，而格力電器董事長董明珠獨得分紅4448萬元（約639萬美元），皆大歡喜。

格力電器還披露，截至2022年6月30日，可供股東分配的利潤為人民幣595.5億元。另外，據格力電器2022年半年報顯示，上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣114.66億元，按此計算，格力電器上半年現金分紅率達48.29%。

事實上，今年中國電器業整體環境下滑。據證券時報報導，上半年中國家電線上市場零售額年減5.3%，為近年來首次出現線上市場年增率下滑；而線下市場零售額跌幅則超過10%。而格力電器也面臨業績增長，但利潤增速放緩挑戰：格力電器今年上半年實現利潤年增21.25%。但利潤月增率放緩，也因此有機構下調格力電器的盈利預測。比如國海證券便考量海外需求減弱，因此調降了相關預測。

今年1月格力電器曾發布「未來三年股東回報規畫（2022年 -2024年）」，預告每年累計現金分紅總額將不低於當年淨利潤的50%，且每年將進行年度、中期利潤分配。今年以來，格力電器共披露三次利潤分配案。前兩次分別是：4月30日向全體股東每10股派發現金股利人民幣20元 ( 含稅 ) ，共計派發現金股利人民幣110.73億元；2月14日向全體股東每10股派發現金股利人民幣10元，共計派發現金股利人民幣55.37億元。

中央財經大學副教授劉春生指出，業績增長是格力電器分紅的底氣，如果企業不盈利，沒有辦法給投資者進行分紅。格力電器大手筆分紅，也意在提振市場信心，吸引更多投資。

格力電器今年利潤分配概況 黃雅慧／製表
格力電器今年利潤分配概況 黃雅慧／製表

利潤 投資 證券

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