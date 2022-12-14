巨大延票效應 台自行車鏈市值 一天蒸發百億

巨大因要求供應商展延票期45天，被認為自行車產業鏈因庫存過高、去化困難而導致現金流吃緊，13日產業鏈指標上市櫃企業均告重挫，僅巨大、美利達兩家公司單日市值就蒸發台幣逾百億元。

由於受到巨大展延票期的利空衝擊，巨大、美利達、愛地雅等自行車三雄13日股價 紛紛重挫，跌幅各為8.04%、6.35%、及7.26%；另包括日馳、利奇、拓凱等公司股價也臉綠，整體主要產業鏈單日減損市值約台幣123億元。

籌碼面部分，三大法人賣超巨大86張、賣超美利達90張、賣超愛地雅355張；資券變化方面，巨大資增券減、美利達資減券增，張數都不算大。整體來看，籌碼面並無特別的變化。

對於延票事件造成市場疑慮，巨大13日重申，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常。預估明年上半年可逐步回歸正常庫存水位；現在延票作法只是未雨綢繆，和供應鏈 一起共享、共榮。目前大陸的防疫政策也朝鬆綁方向，對日後大陸解封的市場需求仍有期待。

值得注意的是，巨大因展延票期的利空衝擊，13日早盤在市場賣壓出籠下，股價開低一度強鎖跌停。不過低接買盤隨即陸續進駐，股價早盤快速打開跌停並向上走揚收斂跌幅。這神祕買盤是何方神聖，經查券商分點，主要來自中部地區。

根據券商分點與分時買賣價格交叉比對分析，昨日於巨大鎖跌停時，買盤進場敲開跌停的券商分點，其中較大的包括元大崇德（北屯）、元大豐原、華南永昌台中等，單日單點買進張數均超過百張，買進均價均落於202、203元附近。有趣的是，這些重要敲開跌停、或敲開跌停後買進的券商分點，多集中在中部地區。

若就自行車產業本身而言，法人指出，今年自行車產業受疫情因素影響顯著，上半年運價高漲、缺櫃缺料加上大陸封控， 供應鏈面臨前所未有的緊張狀況，下游客戶則積極建立庫存，產生重複下訂現象，帶動第3季台灣各大自行車廠、零組件廠營收 與獲利創新高的盛況。

市場專家分析，巨大這一仗確實是危機，但仍有轉圜餘地，關鍵在於大陸市場解封的速度。