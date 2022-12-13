人行出手吃下7500億特別國債 2007年舊債平穩續發

中國人民銀行12日從公開市場一級交易商買入人民幣7500億元特別國債。（取材自新華網）

中國財政部 12日下午宣布，已向有關銀行定向發行7500億元（人民幣，下同，約1075億美元）特別國債 ，票面利率2.48％；緊接著，中國人民銀行（中國央行）透露，從公開市場一級交易商買入7500億元特別國債。一波操作下來，本月到期的7500億元2007年中國特別國債實現平穩續發，對流動性及金融市場均無明顯影響。

據中國財政部介紹，本期特別國債在全國銀行間債券市場面向境內有關銀行定向發行，期限三年。

中國財政部於2007年發行了1兆5500億元特別國債，作為中國投資 有限責任公司的資本金來源。2022年12月，2007年特別國債中有7500億元到期。財政部延續2017年做法，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行定向發行2022年特別國債，所籌資金用於償還當月2007年特別國債到期本金。

財政部有關負責人日前指出，2022年特別國債發行採用市場化方式，發行過程不涉及社會投資者，個人不能購買。2022年特別國債是2007年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增加財政赤字。

就2022年特別國債發行而言，從流程上看，先是中國財政部面向特定銀行發行7500億元特別國債，然後，人民銀行透過現券買斷交易，從特定銀行手中買入7500億元特定國債。

業內人士指出，中國政府債券發行繳款會影響銀行體系流動性，近年來隨著地方債、國債等發行規模加大，其已成為影響短期流動性的重要因素之一。2022年特別國債發行規模達7500億元，但由於作了上述特定安排，並不會對銀行體系流動性造成影響。