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防疫解封引發民眾搶藥潮 中、歐鬧藥荒 台廠迎轉單

記者謝柏宏／綜合報導
中國大陸解封效應，歐洲、中國爆藥品缺貨。（本報資料照片）
中國大陸解封效應，歐洲、中國爆藥品缺貨。（本報資料照片）

中國大陸解封效應，歐洲、中國爆藥品缺貨，生醫製藥業12日傳出兩大事件，一是歐洲地區抗生素面臨供不應求，二是中國防疫放寬後，引發民眾搶藥、囤藥風潮。

全球藥品告急問題若持續發酵，業界指短線台灣製藥、原料藥廠等有望迎來一波出貨大潮，指標個股中化、生達、南光、杏輝，原料藥廠松瑞藥、永日、生泰、神隆等，料有一波轉單效益可期。

製藥、原料藥族群12日備受資金追捧，擁有抗生素及中概股雙重題材的中化、生達、南光，以及具備抗生素外銷實績的松瑞藥等同收漲停。

另外，原料藥廠生泰、永日、神隆，還有製藥廠杏輝等均有大規模買盤進駐。

根據媒體報導，歐洲因解封後染病人口增加，但藥品供應鏈受中國防疫封控影響尚未恢復正常，造成材料、包裝供應延誤；另外，因為能源成本上漲，連帶造成阿莫西林、頭孢子菌素類抗生素供給短缺。

此外，國務院上周發布防疫政策，放寬現行防控規定，允許無症狀與輕症者居家隔離，但因官方鬆綁政策可能造成許多民眾染疫，在擔心醫院人滿為患的心理因素下，民眾近日掀起了搶買感冒藥的囤貨風潮。

受到消息面影響，生技股繼新藥與醫美概念股之後，資金轉往學名藥與原料藥族群。領頭的學名藥大廠中化各類產品相當多元，抗生素藥品比重也較其他藥廠為高；再加上中化今年與巨生醫、及中國蘇州的瑋琪生技共同開發吸入劑藥物，受到新冠疫情話題帶動，吸入劑型藥物可改善呼吸道藥物傳輸，因此成為市場關注焦點。

生達今年海外布局抗生素也很積極，尤其對中國的抗生素針劑持續出貨，另外還有兩項藥品受惠中國一致性評價將在明年上市；日本市場也有新產品，也成為盤中焦點股。

原料藥廠松瑞藥是美國培南類抗生素領域前三大供應商，行銷夥伴包括美國前十大學名藥廠Sandoz及Apotex，該公司今年第三季稅後淨利1.33億台幣（約430萬美元），與第二季及去年同期比皆出現虧轉盈，公司預期未來將逐季好轉。

南光在美國市場主要銷售抗生素用藥，明年度成長動能主要來自海外，中國區也有二項藥品今、明年可望陸續進入一致性評價而進入中國市場；加上日本客戶骨鬆藥即將上市，外界看好，明年營收及獲利持續成長。

防疫 日本 國務院

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