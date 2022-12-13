馬雲、史玉柱投資華數傳媒8年 慘賠46億人民幣出場

人在東京的阿里巴巴創始人馬雲（圖）及巨人網路董事長史玉柱出清持股八年的華數傳媒股權。（路透）

人在東京的阿里巴巴創始人馬雲 及巨人網路董事長史玉柱出清持股八年的華數傳媒股權，將股權以19.1億元（人民幣，下同，約2.74億美元），出售給中國兩家國有企業，持股八年後認賠高達46億元，慘賠70.7%，成為馬雲投資 文化傳媒產業踩到的地雷。

中國線上影音（OTT）業者華數傳媒公告，該公司第二大股東雲溪投資簽署股權轉讓協議，擬將所持公司股權悉數轉讓給兩家國資企業。雲溪投資背後出資者正是馬雲以及史玉柱。據推算，雲溪投資持有八年時間，慘賠46億元。

雲溪投資此次轉讓價為每股6.68元、總價19.1億元，向浙江易通傳媒投資有限公司、西湖電子集團有限公司轉讓其持有的華數傳媒2.87億股股份，占華數傳媒總股本的15.47％。

股份轉讓完成後，雲溪投資將不再持有華數傳媒股份。

這次接手的兩家公司都有中國國資背景。浙江易通傳媒成立於2006年，是浙江廣播電視集團的主要對外投融資平台。西湖電子集團創立於1973年，是杭州市直屬的國有企業，旗下擁有數十家全資、控股、參股企業。

華數傳媒2014年4月向雲溪投資非公開發行股票。據當時公告，雲溪投資係由史玉柱和雲煌投資共同發起設立的有限合夥企業，雲煌投資則是由馬雲控股。八年前參與華數傳媒辦理私募定向增資時，每股發行價格為22.8元，2.87億股的成本為65.36億元。

當初投資華數傳媒時，中國「大視頻時代」正在崛起，華數傳媒擁有互動電視、手機 電視、互聯網電視、互聯網影音頻道等全方位新媒體業務，位居產業第一陣營，募集的資金也用於「華數TV」線上影音（OTT）專案、收購其他有線電視網路資產等。史玉柱和馬雲均表示看好其發展前景，希望透過投資華數傳媒布局文化傳媒產業。

當時外界一度樂觀認為，在馬雲的加持下，華數傳媒將迎來巨大發展，沒想到華數傳媒以電視媒體為主的發展不如預期，被手機視頻業者打到趴，據QuestMobile在9月發布的2022全景生態秋季報告，以騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV、優酷視頻等四大OTT平台月活躍設備數1億以上，同屬第一梯隊。而華數傳媒月活躍設備數3116萬，僅有第一梯隊活躍數的三分之一。