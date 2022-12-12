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台系電動車廠 揪團打入日本市場

記者邱馨儀／綜合報導
電動車新紀元啟動，台廠揪團打入日本供應鏈。（路透）
電動車新紀元啟動，台廠揪團打入日本供應鏈。（路透）

電動車新紀元啟動，台廠揪團打入日本車廠供應鏈，豐田將是第一個關鍵大廠，包括IKKA-KY（第一化成）、敏實集團（精確）、為升、麗清等近期開始出貨，瞄準全球大市場。業界估算，市場規模每年至少千億元起跳。

業內人士說，電動車過去都是歐美大廠獨霸，日系車廠在該領域蹲馬步已久，如今供應鏈規模成型，台日將一起打國際盃，日系電動車可望在短時間內搶占市場，引爆供應鏈商機。

IKKA是能率集團併購日本公司後，在台掛牌上市的企業，已拿下豐田、本田與日產等三大日系車廠傳統燃油車訂單，來自豐田營收占比高達五成以上，在此次揪團台廠打入日系電動車鏈扮演重要角色。

為升、精確、麗清均早已打入各歐美電動車廠供應鏈，以美系電動車大廠為主要供應對象，近期在同業間揪團互助下，也陸續切入日系電動車供應鏈，預期供應日系車廠的規模也將擴大。

業內人士說，全球力拚電動車態勢積極，台灣汽車零組件廠營收因此續戰高峰，其中，精確10月營收3.07億元，年增逾235%，主要是電池盒業績成長，11月業績續創新高、達3.13億元，年增逾八成。在歐美系電動車廠訂單加持下，明年業績可望直線上升。

此外，為升集團自駕車系統毫米波雷達（ADAS）產品近期傳出或兩大電動美系車廠採用，甚至取代台灣特定廠家奪單，但公司低調不願證實。業內人士說，可能因已經有「國際認證」，因此也同獲日系車廠青睞。

車燈部分，麗清早接獲歐美電動車大廠訂單，加上因應美國知名車廠客戶頭燈控制器產品訂單需求，擴增桃園廠新產能，已於11月投入生產；此外，該公司供應特斯拉的兩款電動車LED尾燈目前也穩定出貨中。

麗清11月營收7.23億元、再寫新猷，年增20.3%。法人看好麗清供應特斯拉兩款電動車LED車燈效益明顯，未來再有日系車廠訂單加持，營收可望續衝高。

IKKA方面，母公司能率集團全面固守日系車供應鏈地位，鎖定與豐田合作的名古屋新據點預計2023年底開始運營，未來還將進一步增加與豐田的合作方案，擴大營業規模。

IKKA董事長胡湘麒透露，旗下轉投資凱銳光電將一起進軍日本汽車供應鏈，目前IKKA正與多家汽車與電子相關廠商接觸，台廠進軍日系電動車輛規模可望愈來愈大。

電動車 供應鏈 營收

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