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江西豬王 正邦科技瀕破產 「公司＋農戶」養殖方式致成本太高　

記者黃雅慧／綜合報導

據中國企業資訊平台顯示，「江西豬王」正邦科技旗下六家養殖公司申請破產。正邦科技在2020年生豬價格飛漲之際，收穫最高利潤。而今日旗下多家公司走向破產，分析認為這與正邦科技採用「公司＋農戶」養殖方式成本太高有關。

正邦科技曾在2020年迎來利潤豐厚的高光時刻。當年是生豬價格飛漲的一年，正邦科技累計銷售生豬955.97萬頭，養豬量位居中國第二。為了順勢擴張，正邦科技實施「搶母豬、搶仔豬、搶養殖指標、搶人才」的「四搶」策略。但好景不常，2021年，生豬市場供給過剩，正邦科技當年虧損超過180億元，為A股22家上市豬企中虧損數額最大。

為何豬王會跌落神壇？分析認為這與正邦科技所採用「公司＋農戶」養殖方式有關。據中國商報報導，中國某上市豬企相關負責人表示，該方式養殖周期長，一頭豬從出生到出欄通常需要8至10個月，其間需要提供給農戶飼料、支付代養費，投入大於支出。等到生豬可以上市賣，售賣時的市場行情又決定了企業是賺錢還是虧錢。這導致正邦科技在2021年末面臨資金捉襟見肘的窘境。

正邦科技因無法償還債務陷入多個破產重整案：正邦科技控股股東正邦集團及其一致行動人江西永聯農業控股在10月17日被法院受理重整申請；正邦科技全資子公司正邦養殖也於10月27日被法院申請破產重整。

據報導，目前正邦科技已停止所有在建項目，且後續融資仍困難。外界認為，正邦科技現在可能等待中國國有資本的注入，假設如此，未來恐難逃被改制命運。

破產 利潤 融資

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