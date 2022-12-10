國美電器欠債欠薪 公司失序 傳近百名員工「占領」北京總部

中國家電零售企業國美電器被曝欠債又欠薪，內部人士透露，公司已運作失序，（取材自新華網）

中國家電零售連鎖企業國美電器因債台高築而積欠員工薪資，傳近百名員工「占領」位於北京 鵬潤大廈36層的總部討薪，內部人士透露，如今公司已經沒有正常的辦公秩序了。

中國新聞周刊報導，近日盛傳百餘名國美職員討薪與創辦人黃光裕爆發衝突，但熟悉詳情並且接近管理層的員工說，其實黃光裕當天沒現身也沒有下達任何指示給高管，「他當天就是死活不露面」。

據網友在推特分享的影音，當時是由國美電器副總裁兼執行董事魏秋立面對討薪員工，她被問：「公司好的時候，給我們員工多發工資嗎？沒有！憑什麼公司不好的時候，要不給我們發工資。」

魏秋立回覆：「那你跟我說公司不好的時候，公司怎麼給你發工資」。

報導說，職員占據總部並討薪的消息曝光後，前述員工表示：「現在公司36層都是（討薪）員工，他們甚至自發值班占據辦公場地，公司已經沒有正常的辦公秩序了，我們白天都不敢去公司。」

據報導，不具名的員工指出：「國美現在拿不出一個能發錢的方案，也拿不出一個什麼時候能發錢的承諾。國美是一個靠現金流生存的線下零售企業，現在對於國美來說，唯一的生路就是司法重整。」

這名員工說，但重整首先得梳理債務，如果投錢就能償債救活公司，這就是股權重組 ，若行不通國美真是資不抵債，那就只能破產 清算，目前國美管理層仍在到處找錢。

報導稱，這名員工指出，偏偏著手重整國美卡在沒有合適的債權人願意出面申請，因國美最大的債權人是銀行，但銀行擔心壞帳以致興趣缺缺，公司方面也希望政府出面協調，但目前僵局難解。

根據國美9月27日公佈的2022年中報，國美的總負債規模達585億6700萬元（人民幣，下同，約84.17億美元），其中一年內得償還的銀行借款和其他借款達229億200萬元。而截至上個月，國美的現金及現金等價物合計只有24億900萬元。