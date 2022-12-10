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台前11月稅收首破3兆台幣 創高

記者陳姿穎／綜合報導
台灣今年證交稅1至11月累計年減925億元台幣，是史上同期最大減量。（本報資料照片）
台灣今年證交稅1至11月累計年減925億元台幣，是史上同期最大減量。（本報資料照片）

台灣財政部9日公布11月全國稅收2536億元（台幣，下同，約82.55億美元），年增0.4%；累計前11月稅收約3.07兆元，首度突破3兆元大關，並改寫歷年新高紀錄，預估今年稅收約可超徵4500億元，再創新高。而11月證交稅收139億元，較上年同月減少100億元，證交稅連11黑，1至11月累計年減925億元是史上同期最大減量。

台灣財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年1月至11月稅收3兆797億元，較上年同期增加3696億元，年增13.6%，首度突破3兆元提前改寫歷年新高紀錄，預估今年稅收可望超徵4500億元續創新高；另外，今年前11月累計稅收創新高稅目，包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、牌照稅；11月單月創高的則是地價稅。

從各稅收來看，1至11月以營所稅增加3237億元、綜所稅增加1213億元、營業稅增加412億元較多；但證交稅減少925億元、貨物稅減少272億元。

陳玉豐表示，前11月營所稅1兆138億元，年增46.9%，主因是去年上市櫃公司獲利大幅成長，結算申報自繳稅額與暫繳申報稅款成長；綜所稅6200億元，年增24.3%，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一稅均增加；營業稅5337億元，年增8.4%，主因國內產銷穩定，且進口礦產品、化學品、電子零組件、小客車等稅額增加。

另外，今年無法達成預算數的稅目，分別為貨物稅、土增稅，陳玉豐表示，前11月貨物稅1374億元，年減16.5%，主要是汽柴油貨物稅調降、國內車廠減產及進口車減少所致。

在證交稅方面，由於美國通膨升息、拜習會緩解美中緊張關係等不利因素逐漸消退，陳玉豐表示，外資近期回頭買超台股的情況下，11月證交稅稍有起色，較上月成長兩成左右，但受到去年高基期的影響，年減幅仍創下新高。

11月證交稅實徵淨額139億元，較上年同月減少100億元，年減幅達到41.7％，除了寫下連11黑，今年前11月證交稅累計1614億元，減幅36.4%創下近20年來最高減幅，減量則為歷史新高。陳玉豐表示，證交稅仍有機會達成全年預算目標，前提是12月日均成交量要達3000億元。

另外，今年前11月總稅收已超過預算數，超徵金額達3554億元，財政部預估今年稅收將較預算數超出約4500億元，超徵金額續創史上新高。

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