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中通膨降溫 重返1字頭 上月CPI僅漲1.6% PPI下滑1.3%

記者林則宏／綜合報導
中國11月消費者物價指數（CPI）年比上漲1.6%，漲幅較10月回落0.5個百分點。（中新社）
中國11月消費者物價指數（CPI）年比上漲1.6%，漲幅較10月回落0.5個百分點。（中新社）

受豬肉與蔬菜價格回落及高基期影響，中國11月消費者物價指數（CPI）年比漲幅時隔七個月重見「1」字頭。中國國家統計局9日公布，11月CPI年比上漲1.6%，漲幅較10月回落0.5個百分點；生產者物價指數（PPI）年比下降1.3%，降幅與上月相同，為連續兩個月負增長。

上海第一財經指出，中國當前CPI走勢溫和，預計2022年全年CPI年比增幅將在2.0%左右，明顯低於3.0%的調控目標，預計明年中國的通膨仍將保持在溫和區間。

中國國家統計局表示，11月受國內疫情、季節性因素及去年同期對比基期走高等共同影響，CPI年比上漲1.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，食品價格上漲3.7%，漲幅比上月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約0.68個百分點。

食品中，豬肉價格上漲34.4%，漲幅比上月回落17.4個百分點；鮮菜價格下降21.2%，降幅比上月擴大13.1個百分點。

財信研究院副院長伍超明表示，11月CPI年比繼續回落有三個原因：一、在去年同期的高基期下，豬肉對CPI年比的正向拉動作用有所下降；二、在疫情反覆和居民消費疲弱的背景下，非食品價格回升空間有限；三、11月CPI「翹尾因素」較上月有所回落。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前CPI走勢溫和，特別是扣除價格波動較大的食品和能源類商品，更能反映整體物價水平的核心CPI持續處於1.0%以下的低位。

從原因來看，除國內商品供應充足外，還緣於消費需求略有不足、居民消費信心仍偏弱等。

PPI方面，同樣受去年同期對比基期較高影響，11月PPI年比下降1.3%，降幅與上月相同。生產資料價格下降2.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點；生活資料價格上漲2.0%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有15個，價格上漲的有25個。

疫情 指數 蔬菜

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