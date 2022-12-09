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中國11月汽車銷售 年減近1成

記者林茂仁／綜合報導
中國乘聯會示警，明年上半年新能源車市可能低迷；圖為日前在天津國際車展的新能源車。（中新社）
中國乘聯會示警，明年上半年新能源車市可能低迷；圖為日前在天津國際車展的新能源車。（中新社）

受到今年底新能源汽車出現搶購潮，中國乘聯會示警，明年上半年新能源車市可能出現低迷的情況，但2023年中國新能源乘用車批發銷量仍可達到840萬輛，年增30%。

澎湃新聞報導，乘聯會8日公布資料顯示，11月中國乘用車市場零售銷量164.9萬輛，年降9.2%，這是自2008年以來首次出現「金九銀十銅十一」的逐月下降情況。

乘聯會秘書長崔東樹分析，疫情因素對車市店端供給與消費購買的兩端均有衝擊，這個秋冬季出現異常的零售持續下行走勢，尤其是燃油車市場承受著較大壓力。

資料顯示，11月全國燃油乘用車零售銷量105萬輛，月降18%，年降達27%，逆轉今年燃油車購置稅減半政策以來，6-9月年增6%的正增長態勢。

崔東樹認為，這種下滑的形勢，變得逐月嚴峻，對於車市帶來了嚴重的影響，也不利於上游整個產業鏈的健康發展，建議政策仍需向燃油車中的節能車型傾斜、在經濟效應和環保要求之間尋求平衡，以提振消費者信心、釋放消費潛力，「十條優化疫情防控措施」推出後，為車市再度注入了信心，有望提振銷量。

從新能源車市場來看，發展趨勢仍較為樂觀。11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，年增58.2%，月增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢；1-11月新能源乘用車國內零售銷量503萬輛，年增100.1%。

對於接下來的12月，乘聯會認為，今年新能源車補貼退坡幅度達到人民幣1.26萬元，遠高於前兩年人民幣0.5萬元的退坡幅度，加上部分車企公布明年漲價的消息，將促進年底出現新能源車的搶購效應、推高銷量，今年新能源車市場有望實現全年650萬輛的銷量預測。

而對於明年補貼退出是否會造成新能源車市遇冷，崔東樹表示，雖然補助政策退出，但是整個新能源車市場還有諸多政策支撐，例如對新能源車的路權支援、購買權支持、車購稅減免等，11月的新能源車滲透率已經達到36%，這麼高的一個滲透率的情況下，車市已經進入一個市場化拉動的階段。

不過崔東樹也提到，明年上半年確實可能會出現一些銷量低迷的情況，但乘聯會對明年新能源車整體的發展有極其樂觀的態度。乘聯會方面預測，2023年中國新能源乘用車批發銷量可達到840萬輛，增幅達30%。

乘聯會預測，在沒有燃油車車購稅減半政策的情況下，2023年乘用車總體零售約為2,060萬輛，較今年零增長；依靠乘用車出口增量，2023年批發銷量增長1%。

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