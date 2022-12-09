鴻海增資印度廠5億美元 傳擴產iPhone 14

印度媒體日前報導，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區開始製造iPhone 14；圖為iPhone 14 Plus。（中央社）

鴻海 8日公告，透過子公司轉增資印度 當地孫公司5億美元。外界解讀，隨蘋果擴大印度製造版圖搶攻當地商機，鴻海此次增資將投入增產iPhone 、AirPods與iPad等系列產品。

鴻海公告，子公司Foxconn Singapore Pte Ltd投資5億美元，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited。鴻海表示，這與當地長期投資有關。

印度媒體日前報導，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區開始製造iPhone 14。市場認為，此次鴻海增資印度，主要是旗下清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12等。

外資表示，目前iPhone在大陸以外的組裝基地會鎖定印度，初期產能滿足北美市場需求，以後印度iPhone生產占比可能提升至30%至40%。除了iPhone之外，市場也傳出，包括AirPods與iPad都將陸續在印度生產，並交由鴻海代工製造。