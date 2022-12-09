台灣房市交易量衰退 6年首見

台灣房市今年出現高點反轉的現象，是近六年來首度衰退。（本報資料照片）

台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立8日表示，今年台灣房市出現高點反轉的現象，推估全年建物買賣移轉棟數會回落到32.45萬棟左右，是近六年來首度衰退；展望明年，在升息、經濟衰退以及總統大選等因素干擾，明年房市可能出現「量縮價緩跌」格局。

郭子立指出，今年房市呈現「虎頭蛇尾」態勢，原先各方看好虎年房市，但在烏俄戰爭爆發、疫情 擴大、股市崩跌、中國軍演、選戰干擾等利空干擾，影響民眾購屋信心，交易量逐季衰退，從今年六都前11月買賣移轉棟數推估，估計今年全國交易量落在32.45萬棟、年減6.8%左右，是近六年來房市交易量首度衰退，對照房價仍居高不下市況，市場明顯「價量背離」。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民分析，今年整體房市買氣不振，六都交易量明顯下滑，僅台中市有交屋潮撐盤，成交量勉強穩住。整體來看，市場仍是「南北雙冷」局面，尤其是台南、高雄衰退幅度最大，顯示區域市場在消息面、短線投資 客散去後，南二都買氣轉冷。

展望明年房市，郭子立認為，明年房市仍將是多空交戰，目前檯面上有三大利多，包括疫情退散、短線投資客退場，以及2024年舉行總統大選，2023年有機會出現政策利多，均有助穩住房市基本盤。利空方面則有國內外緩升息，以及經濟衰退，因此兔年房市仍將是買方市場。

郭子立說，明年房市在選舉干擾下，市場可能出現「量縮價緩跌」格局，市況呈「北穩、中南冷」發展。

張欣民初估，2023年全年建物買賣移轉棟數恐持續量縮、交易量估降至30萬餘棟，房價有機會下滑。