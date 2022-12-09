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中國機動車總量 4.15億輛冠全球

財經新聞組／綜合報導

中國公安部8日發布最新數據，截至2022年11月底，全中國機動車保有量達4.15億輛，其中汽車保有量達到3.18億輛；機動車駕駛人數量超過5億人，其中汽車駕駛人達到4.63億人。中國機動車和駕駛人總量均居世界第一。

據新華社報導，汽車已經走進中國千家萬戶，成為普通家庭的消費品、必需品，駕駛技能從職業技能成為基本生活技能。近年來，中國汽車保有量年均增量超2000萬輛，千人汽車保有量達到225輛，平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛。

自2014年以來，中國駕駛人數量持續快速增長，年均增加2500萬人。目前，中國駕駛人數量占成年人數量近50%，即每2個成年人中就有1人持有駕駛證。

三年以內駕齡的駕駛人達1.03億人，占比20.6%；25歲以下低年齡駕駛人達5,448萬人，占比10.9%，大學生成為學車領證的重要群體。汽車保有量及汽車駕駛人數量占機動車及駕駛人總量的比例分別達到76.6%和92.6%。

報導指出，中國機動車和駕駛人增長重心逐步由東部向中西部地區、由城市向農村轉移。十年間，東、中、西部地區駕駛人增速分別為9.7%、10.3%、11.9%。

目前機動車駕駛人超過100萬人的城市達到181個，占全中國城市數量54%，其中超過500萬人的城市達12個。農村地區機動車駕駛人年均增量超1300萬人，目前已達2.89億人，占全國駕駛人數量的57.8%。此外，農村地區機動車保有量達到2.08億輛，其中汽車1.4億輛，分占全國50.2%、44.1%。

在機動車、駕駛人數量猛增的情況下，中國全國道路交通安全形勢總體穩定，萬車死亡率下降37.2%，較大道路交通事故起數下降59.3%，重特大道路交通事故起數下降84%。

新華社稱，130多項「便民利企」交管改革措施接續推出、穩妥落地。駕駛人安全文明素養不斷提升，「喝酒不開車、開車不喝酒」觀念深入人心，禮讓斑馬線、「一盔一帶」成為交通新風尚。

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