匯豐全球中型企業調查：逾7成中企 看好明年增長
匯豐集團8日在上海發布一項面向全球中型企業的調查結果顯示，受益於技術創新和內需增長等因素的推動，中國中型企業對明年的業務增長抱有信心，高達77%的受訪企業預計2023年其收入可望實現增長，另有四分之三受訪企業計劃拓展新的海外市場。
中新社報導，匯豐此次在全球14個市場訪問了2100多家年收入在1000萬美元至5億美元之間的中型企業。調查顯示，超過四成的中國受訪企業認為技術創新帶來的效率提升，以及持續增長的內需是推動他們增長的兩大主要動力。
從國際業務來看，63%中國受訪企業繼續看好明年國際貿易環境。受此預期推動，75%的受訪企業計劃開拓新的海外市場，高於全球平均水平的64%。
匯豐銀行（中國）有限公司副行長兼工商金融總監馬健表示，當前全球經濟增長放緩，多國通膨持續，能源價格高企，這些不利因素給全球企業帶來了挑戰，但與此同時，全球經濟的變局也會帶來新的商機。
馬健說，「我們的調查顯示，中國內地企業正積極部署未來一年的發展，計劃明年開展併購或是尋求外部投資來支持業務拓展的企業分別達四成左右。這些舉措不僅有助於他們在未來一年中抵禦逆風、實現增長，也能在全球經濟的變局中抓住機遇。」
中新社報導還稱，在期待實現增長的同時，受訪的中國企業也深知明年業務不乏挑戰，包括：需要進一步控制和降低成本、確保有優質的供應商，部分企業擔心其產品和服務的市場需求可能不足。
對此，受訪企業正通過多項舉措來積極應對，45%受訪企業未來一年將投資重點聚焦於拓展新市場、42%將投資銷售渠道、41%將致力於提升員工技能、38%受訪企業則計畫推出新的產品和服務。
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