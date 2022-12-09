匯豐全球中型企業調查：逾7成中企 看好明年增長

匯豐全球中型企業調查，高達77%的受訪企業預計2023年其收入可望實現增長。（路透）

匯豐 集團8日在上海發布一項面向全球中型企業的調查結果顯示，受益於技術創新和內需增長等因素的推動，中國中型企業對明年的業務增長抱有信心，高達77%的受訪企業預計2023年其收入可望實現增長，另有四分之三受訪企業計劃拓展新的海外市場。

中新社報導，匯豐此次在全球14個市場訪問了2100多家年收入在1000萬美元至5億美元之間的中型企業。調查顯示，超過四成的中國受訪企業認為技術創新帶來的效率提升，以及持續增長的內需是推動他們增長的兩大主要動力。

從國際業務來看，63%中國受訪企業繼續看好明年國際貿易環境。受此預期推動，75%的受訪企業計劃開拓新的海外市場，高於全球平均水平的64%。

匯豐銀行（中國）有限公司副行長兼工商金融總監馬健表示，當前全球經濟增長放緩，多國通膨持續，能源價格高企，這些不利因素給全球企業帶來了挑戰，但與此同時，全球經濟的變局也會帶來新的商機。

馬健說，「我們的調查顯示，中國內地企業正積極部署未來一年的發展，計劃明年開展併購或是尋求外部投資 來支持業務拓展的企業分別達四成左右。這些舉措不僅有助於他們在未來一年中抵禦逆風、實現增長，也能在全球經濟的變局中抓住機遇。」

中新社報導還稱，在期待實現增長的同時，受訪的中國企業也深知明年業務不乏挑戰，包括：需要進一步控制和降低成本、確保有優質的供應商，部分企業擔心其產品和服務的市場需求可能不足。

對此，受訪企業正通過多項舉措來積極應對，45%受訪企業未來一年將投資重點聚焦於拓展新市場、42%將投資銷售渠道、41%將致力於提升員工技能、38%受訪企業則計畫推出新的產品和服務。