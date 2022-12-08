海基會示警：中國經營環境惡化 台商應評估調整布局

海基會近日召開財經法律顧問會議，針對中共二十大後台商經營情況進行討論。（圖：財團法人海峽交流基金會提供）

台商在中國大陸的經營，是兩岸經貿往來的重要環節，而海基會日前舉行的財經法律顧問會議，多位顧問指出，中國經營環境愈趨嚴峻，台商應衡酌自身競爭優勢、評估經營策略與產業佈局的調整，以快速因應新的情勢。

海基會6日與7日舉行財經法律顧問會議，針對中共20大 後台商機遇與挑戰、台商回台投資等主題進行討論。海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，中國12月中旬即將召開的中央經濟工作會議，可以更具體掌握未來經濟發展的規畫，海基會將持續關注彙整相關資訊，給台商參考。

海基會並指出，此次會議的引言報告，針對中共「20大」報告提及共同富裕、鞏固發展公有制經濟、深化國資國企改革等面向，建議台商企業須因應中國經濟成長放緩、對企業監管力度加大、勞工薪資成長及新增稅賦而致使經營成本上升等等內部挑戰。

同時，也有顧問提醒，受疫情影響，不少外資與台商已逐漸移出、布局其他生產基地，台商應衡酌自身的體質與屬性，決定留在中國或移至其他地區的比重分配，或更進一步尋求打進國企供應鏈或其內需市場。而美中貿易戰與科技戰已逐漸形成兩種標準，企業已開始面臨產品規格「雙標」的挑戰。

對於製造業，海基會顧問認為，上市櫃公司因應大環境變化的能力較強，中小企業要因應挑戰、壓力相對較沉重；而服務業方面，則因近三年中國封控政策致使就業 與內需不振，使經營服務業的台商遭受很大衝擊；至於投入餐飲業的台商，則面臨供銷社成長迅速，加上廣建社區食堂的競爭。

此外，還有顧問提到應關注中國遺贈稅的落實進度，一旦開始課徵，其徵稅範圍可能擴及至境外資產，對於台商資金轉移與布局分配影響甚鉅，應及早留意因應。