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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

中國明年經濟工作 著力穩增長擴大內需

記者葉文義／綜合報導

中共中央政治局會議召開，由中共總書記習近平主持，聚焦研究2023年經濟工作。會議強調「穩增長」，並稱明年要著力擴大內需，充分發揮消費和投資的關鍵作用。值得注意的是，此次會議未提及「動態清零」，被視為當局擬繼續放寬防疫政策的明確訊號。

值得注意的是，今年11月10日召開的政治局常委會議上，除提及研究部署進一步優化防疫工作20條措施外，仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」。不到一個月後的政治局會議已未提及「動態清零」，預期即將召開的中共中央經濟工作會議也會淡化「動態清零」目標，釋出更明確的穩增長措施。

按照慣例，在年度最後一次中央政治局會議閉幕當周，即會召開一年一度的中央經濟工作會議。

而中央經濟工作會議是決定來年經濟方針和政策導向的最高規格會議，分析當前經濟情勢、並部署2023年經濟工作。

12月政治局會議被視為中央經濟工作會議的前奏。這次會議提到，要堅持穩字當頭、穩中求進，要突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。對「穩增長」的表述有所增加，多位官方智囊近期也表達對經濟增速目標的預期，2023年的增速目標預計在5％或以上。

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