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專家評明年港股 先低後高看好四大板塊

財經新聞組／綜合報導
光大證券國際證券策略師伍禮賢看好港股在航空、內需、科技和收息股四大板塊。（中通社）
光大證券國際證券策略師伍禮賢看好港股在航空、內需、科技和收息股四大板塊。（中通社）

中國光大證券國際有限公司6日在香港召開記者會，對2023年港股和環球投資市場作出預測稱，恒生指數將在明年有望上試2萬3000點水平，並看好港股四大板塊。

中新社報導，今年以來，受內外因素影響，港股估值曾跌至歷史低位，投資者對市場缺乏信心。在記者會上，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，預期明年港股仍要面對全球經濟增長放緩、中美關係緊張和地緣政治等不利因素，但相對而言，美國本輪加息周期的步伐將於明年顯著放緩，加上中國經濟活躍度逐步提升，有利中國製造業、零售消費和外貿等數據表現，有機會刺激港股出現先低後高的走勢。

伍禮賢預料，明年港股首季有下跌壓力，但中長線而言會出現反彈轉折點，預計恒生指數上試2萬3000點水平；恒生科技指數全年目標為4600點；上證指數全年目標為3500點。 　　

伍禮賢看好航空、內需、科技和收息股四大板塊。他認為，特區政府早前放寬入境限制措施後，香港航班載客量有所上升，預料明年會進一步恢復，加上中國航空恢復國際航線，有利航空股表現。另外，中國優化疫情防控措施促進經濟，刺激消費升級，有助內需股上揚。

指數 證券 投資

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