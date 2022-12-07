人民幣急升 中國貿易商鎖匯避險、搶訂單求生

人民幣升至6字頭，中國貿易商鎖住匯率並加速搶訂單。（路透）

對於以出口為主的中國貿易商來說，人民幣快速升值到6字頭及劇烈波動，成為需要防範的風險，中國貿易商做法是鎖住匯率 並加速搶訂單，才能在降低匯率風險及有限的利潤 中活下去。

第一財經報導，長三角地區一家規模較大的服裝外貿企業周姓負責人透露，最近加大鎖匯比率，從原來30%～50%，增到50%以上。

這是為了應對近期人民幣急劇升值的風險，不少貿易商做出緊急的應對，調整了外匯策略。

在岸和離岸人民幣兌美元匯率在12月5日雙雙升破7的整數大關。其中，在岸人民幣兌美元匯率從近期的7.23高點升破7，只用八天時間；距離11月2日創下今年最高值的7.32至今，也不過一個月左右的時間。

周姓負責人表示，隨著中國市場逐步開放，內需會進一步恢復，給了人民幣升值的動力。但對外貿企業來說，人民幣升值帶給利潤的影響及劇烈波動下的較大不確定性，都是讓他們擔心的不利因素。為此，他們能做的是通過鎖匯等方式，在不確定性中增加確定性。

對於中小微企業而言，和鎖匯相比，隨行就市、有美元進帳就及時結換匯，是更常規的做法。

上海海斐歐工藝禮品行銷主管肖筱指出，公司的方式還是有帳進來就馬上換掉，在人民幣升值的趨勢下，為了守住利潤，主流的做法是儘快結算。

上海新帑實業公司負責人杜傳奎表示，由於今年整體訂單下滑，即使面對人民幣升值壓力，還是選擇主動降價，剛剛調整一輪報價，加上降價和折扣促銷，預計將降低10%的價格，人民幣升值將導致利潤受損，通過降低綜合成本來提高利潤。

對多數貿易商來說，人民幣匯率的波動直接影響著利潤，但訂單才是生存之本，在整體需求萎縮大環境下，各地企業都卯足勁開拓市場爭取更多訂單。