奈雪的茶入股樂樂母公司上海茶田 拚當茶飲一哥

奈雪的茶公司宣布，將投資 5.25億元（人民幣，下同，約7500萬美元）入股樂樂茶品牌母公司上海茶田餐飲公司，持股43.64%成為該公司第一大股東。外界預期，兩家公司合併後，有望挑戰新式茶飲品牌龍頭喜茶的地位。

目前中國新式茶飲品牌前三大為喜茶、奈雪的茶及樂樂茶。奈雪的茶表示，樂樂茶作為現製茶飲行業頭部企業之一，尤其在華東區域有較好的品牌實力和消費者認知，此次投資將有助於降低奈雪的茶未來門市拓展、營運等方面的成本。

奈雪的茶今年在投資方面動作頻頻，澳咖、鶴所、茶乙己、怪物困了等項目都曾引發關注。但與此前標的不同，樂樂茶與奈雪同屬新式茶飲，且同為頭部品牌，對業界的影響更大。

樂樂茶2021年營收 約8.7億元。樂樂茶首席執行官李明博表示，奈雪的茶作為新茶飲賽道開創者，在門市開發、產品研發和行銷、供應鏈 、數位化方面擁有強大實力，非常歡迎奈雪的茶成為樂樂茶股東。在奈雪的支持下，未來樂樂茶將進一步夯實產品和營運實力，持續為消費者帶來優質的產品和服務。

奈雪的茶表示，樂樂茶將成為奈雪的茶聯營公司，並將維持獨立經營，即樂樂茶仍將保持品牌不變、團隊不變、運營不變。奈雪的茶在門市拓展、供應鏈、數位化等方面優勢將賦能樂樂茶，幫助樂樂茶進一步成長。