橫琴粵澳深度合作區減稅優惠奏效 四大產業亮眼

根據中國國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局消息，2021年度橫琴企業申報享受15%企業所得稅優惠金額達9.46億元（人民幣，下同，約1.35億美元），同比增長兩倍，約八成來自橫琴四大產業。其中，科技研發和高端製造業企業數量最多，約占享惠企業總數的一半。

中新社報導，據悉，「橫琴粵澳深度合作區企業所得稅優惠目錄（2021版）」覆蓋科技研發和高端製造、中醫藥等澳門 品牌工業、文旅會展商貿和現代金融等四大產業，並將享受企業所得稅15%稅率優惠的主營業務收入占比下限下調至60%，讓橫琴粵澳深度合作區內更多企業能享受政策紅利。

位於橫琴國際金融中心大廈的澳資企業珠海橫琴路坦信息服務有限公司，主要為澳門及國外企業客戶提供信息技術支持管理等服務。

該公司財務負責人鍾夏菁介紹說：「在橫琴辦公的員工約500名，公司每年創造離岸服務收入超1.2億元。2021年度享受15%企業所得稅優惠政策減免130萬元，橫琴產業導向和政策環境讓我們更加堅定發展信心。」

金融業方面，橫琴不斷創新跨境金融業務，數據顯示，2022年前三季度，橫琴金融業約占地區生產總值的四成，金融業稅收同比增長22.9%，成為拉動橫琴粵澳深度合作區經濟增長的重要引擎之一。

位於橫琴總部大廈的大西洋銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行，是中國首家澳門銀行營業性機構，也是中國首家以「准入前國民待遇加負面清單」模式設立的外資銀行。

「目前主要服務的客戶來自港澳，長遠來看，橫琴稅收政策對於分行業務擴展和橫琴金融業發展都將起到積極作用。」大西洋銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行負責人雷聲說。

在中醫藥產業方面，越來越多粵澳兩地的中醫藥企業選擇落戶橫琴。廣州醫藥集團有限公司早在2015年與粵澳合作中醫藥科技產業園、澳門大學簽署合作協議，並在澳門設立了國際總部。