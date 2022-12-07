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中國A股IPO融資額創新高 2022年估逾5600億人民幣

記者葉文義／綜合報導
2022年中國A股的IPO融資額將再創歷史新高，A股IPO不論是數量還是融資額，均遠超全球其他各大資本市場。（取材自新華網）
2022年中國A股的IPO融資額將再創歷史新高，A股IPO不論是數量還是融資額，均遠超全球其他各大資本市場。（取材自新華網）

會計師事務所PwC（台灣稱資誠）最新報告顯示，2022年中國A股的IPO融資額將再創歷史新高，預計全年將有接近400檔新股，融資額將超過5600億元（人民幣，下同，約800億美元），比前一年增加約3％。其中，上交所、深交所的IPO融資額分別位列全球第一和第二。

今年A股IPO不論是數量還是融資額，均遠超全球其他各大資本市場。

據澎湃新聞，對於2022年A股IPO融資額的再創新高，PwC中國北部審計主管合夥人王崧表示，主要得益於三方面因素：一是中國經濟的韌性，二是眾多科技企業的脫穎而出，三是鼓勵已經在境外上市的大型紅籌公司回歸A股。

展望後市，PwC預計，隨著鼓勵紅籌回歸和註冊制改革的深入，A股市場將迎來持續利多，2023年A股的IPO發行有望進一步提速，預計IPO數量有望達到400家至460家，全年IPO融資額或續創新高有望突破6000億元，達到5900億元至6520億元。

具體到板塊方面，PwC預計2023年上交所和深交所主板，將有80家至90家IPO，合計融資800億元至900億元。上交所科創板明年的IPO數量預計有120家至140家，合計融資3300億元至3600億元。深圳創業板2023年IPO數量有望達150家至170家，合計融資1700億元至1900億元。

北交所方面，2023年預計將有50至60家IPO，合計融資額有望達到100億元至120億元。

PwC中國綜合事業服務部合夥人孫進表示，註冊制改革將是未來推動A股IPO繼續增長的關鍵因素。可以看到，2022年A股市場接近七成的IPO融資來自於實施註冊制的科創板和創業板，充分體現了中國資本市場對科技創新企業及新興產業的支持。隨著註冊制改革的繼續穩步推進，以及更多改革優化措施的推出，將會進一步增強A股資本市場的吸引力。

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