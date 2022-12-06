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陸金所香港無預警宣布 明年1月6日起終止港零售業務

記者葉文義／綜合報導

中國平安旗下的網路投融資平台陸金所香港（簡稱陸香港）5日無預警宣布將自明（2023）年1月6日起關閉香港零售業務，提醒客戶盡快進行資產轉移變現。

實際上，陸香港全資母公司陸金所控股正啟動香港上市計畫，陸香港突然宣布終止香港零售業務，讓外界頗感震驚。

根據陸香港官方App5日發布服務變更通知稱，自明年1月6日起將退出香港零售業務，無限期暫停用戶註冊、開戶、儲值、產品認購、基金定投以及其他新產品或新服務的申請，僅提供資產轉移、資產變現、取現、換匯等服務。

陸香港並表示，為最大程度降低因公司退出零售業務而對用戶造成的影響，已安排同屬平安集團旗下公司平證證券（香港）公司於服務暫停日期後為用戶提供第一類（證券交易）受規管服務。

官網顯示，陸香港是中國平安集團聯營公司陸金所控股的全資子公司，主要從事證券交易，手機App「陸香港」於2020年8月8日正式上線，作為香港線上綜合理財平台提供財富管理服務。

2021年7月，陸香港推出其首個開放式智能投資顧問平台，並於2021年11月推出股票交易功能；同時為金融機構提供雲計算技術及服務、技術和營運支援等一站式金融科技解決方案。

實際上，今年5月9日，陸金所控股等11家中概股公司被美國證券交易委員會（SEC）納入「預摘牌」名單。今年8月中旬，市場有消息稱，為了對沖美國市場退市風險，陸金所控股已計畫於今年下半年在香港上市。

陸金所控股聯席CEO計葵生也才在11月25日的財報電話會議中表示，正就赴港上市一事繼續與監管單位保持密切聯繫，並隨時準備在獲得監管機構批准的情況下，儘快啟動在香港上市的計畫。而對於陸香港將退出零售端業務，陸金所控股回應稱，這次業務調整出於陸香港整體經營戰略考量，以更好地整合資源、業務聚焦。

香港 零售業 證券

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