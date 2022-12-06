中國手機品牌榮耀傳將在A股借殼上市 概念股先飆

中國手機品牌廠商榮耀傳將借殼上市。 （中新社）

中國手機 品牌廠商榮耀傳出正規畫在A股「借殼」上市，潛在對象包括深城交、深振業A、深紡織A以及深賽格等深圳國企，相關借殼方近期股價 紛紛飆漲。榮耀借殼上市的猜想引發「榮耀概念股」漲停潮，究竟花落誰家也成為市場關注焦點。

此前有消息稱，榮耀正在考慮2022年上市，尋求以人民幣3000億元（約430.9億美元）的估值進行融資 ，市場猜測，如果進行IPO，榮耀的上市計畫或耗時需三至五年，因此借殼機率相對更大。

自深圳國資入主榮耀兩年來，榮耀一直未完成股權分散，如果正式走IPO流程還要等幾年時間，所以外界一直有借殼上市相關猜測。近日就有市場傳聞稱，榮耀上市已有相關規畫，或透過重組注入相關上市公司。市場猜測，榮耀有可能在2022年底走上借殼上市之路。

中國基金報報導，自近期榮耀完成最新一輪融資後，市場對於其借殼上市的猜想便不絕於耳，其中深城交被視為最大熱門對象，這家主要以城市交通為主營業務的上市公司，自11月21日以來股價漲幅超過50％。

深城交之所以被市場認定為借殼第一備選，很大程度源於其與榮耀有著共同股東。

榮耀在兩年前被深圳國資委旗下的深圳市智慧城市科技發展集團有限公司（深智城）收購，而深智城目前持有深城交30％股份，是深城交第一大股東。深城交也是深智城旗下唯一上市平台。可見，兩者有著極為密切的關聯關係。

不過，對於被榮耀相中借殼之說，深城交回應稱其內部沒有聽說，強調該公司生產經營情況正常。

除深城交外，A股多家具有深圳國資背景上市公司近期均出現股價異動。深圳國資旗下老牌房企深振業A在近期六個交易日內，已經出現五根漲停。

另一家深圳國資控股的深紡織A自11月21日以來，股價漲近40%。該公司在12月1日的機構調研中表示，截至目前，公司不存在榮耀手機借殼上市事項。此外，深賽格自11月23日以來，股價最高漲近30％。

實際上，自從榮耀從華為剝離後，上市猜想便一直未停過。早在2021年8月，榮耀CEO趙明就上市相關問題，曾公開回應稱，上市是榮耀的一個選項，不排斥在合適的機會上市，至於上市時間等細節，還沒有提上議程。