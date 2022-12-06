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鄭州廠事件衝擊 鴻海11月營收驟減29%

財經新聞阻／綜合報導
鴻海11月營收5510.92億台幣，探近三個月低點。（本報資料照片）
鴻海11月營收5510.92億台幣，探近三個月低點。（本報資料照片）

鴻海5日公布11月合併營收為5510.92億元（台幣，下同，約180.22億美元），下探近三個月低點，月減29.04%，並較去年同期衰退11.36%，反映生產邁入淡季，以及中國鄭州廠先前受當地疫情與員工出走導致產出下滑影響。

往年11月都是蘋果年度iPhone新機出貨高峰，也是鴻海每年營收最出色的一個月，過往有幾年iPhone拉貨效應甚至可讓鴻海業績一路旺到當年12月，今年因鄭州廠突發事件干擾，鴻海11月營收相對失色，但月減幅度約略符合公司預期。

鴻海鄭州廠產能從10月底即受到疫情及新進員工抗爭等因素干擾，路透最新報導指出，知情人士表示，鄭州官方積極與鴻海合作，希望盡快恢復鄭州廠產能，若招工順利，未來三至四周應可以恢復全線正常生產，惟現階段招工不確定性仍高。針對上述報導，鴻海不願置評。

鴻海強調，目前整體疫情已經受到控制，11月是本次疫情影響最大的期間。鴻海除了調配不同廠區產能支應外，先前也已經開始招募新進員工，逐步往恢復正常產能的方向進行，預估第四季營運展望將與外界預期大致相當。

鴻海前11月合併營收為5.99兆元，仍是歷年同期最佳，年增13.56%。

鴻海表示，自10月疫情發生以來，與中國地方政府、客戶密切聯繫與合作，在遵守官方的防疫政策下，照護員工健康以及安全生產，一直是公司始終堅持的首要經營原則，也盡力維護員工權益，讓現有與新進員工都能受到最好照顧，一起度過此波疫情。

就11月營收細目來看，鴻海指出，與10月相較，「元件其他產品類別」維持正成長；「消費智能產品類別」、「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」則衰退。尤其「消費智能產品類別」受到逐漸進入生產淡季，以及鄭州疫情影響部分出貨，故本類別月對月呈現衰退。

若與去年同期比較，鴻海表示，「電腦終端產品類別」及「雲端網路產品類別」 維持成長；「消費智能產品類別」及「元件及其他產品類別」則衰退。尤其「消費智能產品類別」受逐漸進入生產淡季，以及鄭州疫情影響部分出貨，故本類別年對年出現衰退。

鴻海 疫情 鄭州

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