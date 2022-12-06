我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

台積電亞州廠趕2024量產 台籍員工「吃苦耐勞」常加班

比亞迪純電動車明年初首批攻日 3年將開設百家經銷商

記者葉文義／綜合報導

中國新能源汽車龍頭比亞迪加快海外市場布局，接連進入歐洲、日本等公認的汽車強國。據路透援引比亞迪日本分公司高階主管表示，比亞迪將於明年初開始在日本銷售首批純電動汽車，計畫到2023年底再推出兩款車型，到2025年底在日本開設100多家經銷商。

比亞迪日本分公司表示，將於2023年1月31日起在日本推出電動SUV車型ATTO 3（中國國內版名為元PLUS）。該車的續航里程為485公里，售價440萬日圓（約3.22萬美元）。相比之下，日產電動車Leaf標準車型續航里程僅322公里，售價約為370萬日圓。

此前，比亞迪宣布將進軍日本市場，在日本銷售旗下的海豹（SEAL）、海豚（DOLPHIN）、ATTO 3（中國國內版名為元PLUS）三款純電動車。

據快科技報導，資料顯示，2021年，日本新能源汽車銷量僅為4.5萬輛，滲透率僅1％，從全球來看，日本的新能源汽車滲透率都是倒數。

與此同時，日本1％新能源車滲透率中，本土品牌占據著絕對優勢，日產、豐田新能源汽車銷量占比最高，特斯拉銷量甚至不如豐田零頭。而比亞迪能否打破日本市場中的日產、豐田銷量霸權，外界拭目以待。

對於比亞迪來說，日本市場的新能源汽車滲透率較低，當地消費者能否積極擁抱新能源汽車至關重要。

比亞迪日本分公司指出，明年元月底時只會有22個城市有設點販售，希望不久的將來可以遍布到全日本47個都道府縣。

據了解，最晚在2023年底之前，比亞迪在日本還會再推出兩種車款。至於最晚在2025年底以前，還要在日本增設百餘家經銷商。其實現在的日本汽車市場，油電混合動力汽車要比純電動車更受到日本民眾歡迎。不過，在比亞迪與德國福斯等國際車商大舉進軍下，日本電動汽車的後市可為。

比亞迪海外銷量持續成長，累計今年前11月比亞迪已經出口4.46萬輛汽車。國金證券預估，比亞迪2023年歐洲出口量將達到15萬輛以上，占出口總數一半以上，而加上亞太、拉美等市場發力，預計2023、2024年出口銷量達30萬、60萬輛。

日本 汽車 豐田

上一則

英特爾主管：半導體機會從台灣、中國轉向印度

下一則

美通膨削減法 歐盟嗆反制

延伸閱讀

蘋果考慮將部分iPad生產移往印度 與官員接洽中

蘋果考慮將部分iPad生產移往印度 與官員接洽中
寧德時代專利戰 連贏兩局 有助鞏固動力電池龍頭地位

寧德時代專利戰 連贏兩局 有助鞏固動力電池龍頭地位
比亞迪新能源車 全面漲2000至6000人民幣

比亞迪新能源車 全面漲2000至6000人民幣
比亞迪官宣全車系漲價 意在年末搶單

比亞迪官宣全車系漲價 意在年末搶單

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴