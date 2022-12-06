比亞迪純電動車明年初首批攻日 3年將開設百家經銷商

中國新能源汽車 龍頭比亞迪加快海外市場布局，接連進入歐洲、日本 等公認的汽車強國。據路透援引比亞迪日本分公司高階主管表示，比亞迪將於明年初開始在日本銷售首批純電動汽車，計畫到2023年底再推出兩款車型，到2025年底在日本開設100多家經銷商。

比亞迪日本分公司表示，將於2023年1月31日起在日本推出電動SUV車型ATTO 3（中國國內版名為元PLUS）。該車的續航里程為485公里，售價440萬日圓（約3.22萬美元）。相比之下，日產電動車Leaf標準車型續航里程僅322公里，售價約為370萬日圓。

此前，比亞迪宣布將進軍日本市場，在日本銷售旗下的海豹（SEAL）、海豚（DOLPHIN）、ATTO 3（中國國內版名為元PLUS）三款純電動車。

據快科技報導，資料顯示，2021年，日本新能源汽車銷量僅為4.5萬輛，滲透率僅1％，從全球來看，日本的新能源汽車滲透率都是倒數。

與此同時，日本1％新能源車滲透率中，本土品牌占據著絕對優勢，日產、豐田 新能源汽車銷量占比最高，特斯拉銷量甚至不如豐田零頭。而比亞迪能否打破日本市場中的日產、豐田銷量霸權，外界拭目以待。

對於比亞迪來說，日本市場的新能源汽車滲透率較低，當地消費者能否積極擁抱新能源汽車至關重要。

比亞迪日本分公司指出，明年元月底時只會有22個城市有設點販售，希望不久的將來可以遍布到全日本47個都道府縣。

據了解，最晚在2023年底之前，比亞迪在日本還會再推出兩種車款。至於最晚在2025年底以前，還要在日本增設百餘家經銷商。其實現在的日本汽車市場，油電混合動力汽車要比純電動車更受到日本民眾歡迎。不過，在比亞迪與德國福斯等國際車商大舉進軍下，日本電動汽車的後市可為。

比亞迪海外銷量持續成長，累計今年前11月比亞迪已經出口4.46萬輛汽車。國金證券預估，比亞迪2023年歐洲出口量將達到15萬輛以上，占出口總數一半以上，而加上亞太、拉美等市場發力，預計2023、2024年出口銷量達30萬、60萬輛。