中國防疫放鬆 經濟學家料將加速重新開放

高盛的調查報告認為，基本情況表明，中國的防疫清零政策將持續到4月。（中新社資料照片）

隨著中國開始放鬆許多城市的管控措施，經濟學家提前了中國退出動態清零政策的預期。高盛 的報告表明，中國的防疫 清零政策將持續到4月。

據彭博社報導，從11月30日至12月2日期間接受彭博調查的16名經濟學家中，有九名認為中國重新開放的速度會快於他們的預期，其中四位認為會在明年二季度，另三位則認為會更早。

由於嚴格的防疫措施未能控制住當前屢創新高的冠病疫情，並影響經濟發展等，中國政府已經加快了轉向重新開放的步伐，包括北京已允許部分低風險患者居家隔離，而不必轉運至集中隔離點。

瑞穗證券高級中國經濟學家周雪分析說：「我們相信，中國已經通過優化防控20條措施退出了動態清零政策，他們正試圖讓感染曲線變平。」中國上個月公佈的20條措施尋求加強疫情防控的精準性，減少其對經濟活動的影響。

受到重開步伐加快的跡象提振，中國股市星期一（12月5日）上漲，人民幣也走強。

瑞銀經濟學家汪濤等人星期一在報告中說：「防疫政策重大調整的時間可能比我們明年3月之後的基線預期要早一些。」

接受彭博調查的16名經濟學家中，七位預計會在明年二季度重新開放，四位預計在第一季。經濟學家們沒有被要求定義全面重新開放意味著什麼。

不過，一些經濟學家認為，中國開放過程將是崎嶇的，面對醫療資源不足和老年人疫苗 接種率低等問題，政府可能需要反覆嘗試。

法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷分析說：「中國正在重新開放，但不會一帆風順，市場不要指望中國會像西方那樣，一下子就取消所有防疫措施。」

這使得經濟增長前景存在不確定性。接受彭博調查的16位經濟學家中，有五位稱會下調第四季度和2022年全年經濟增長預測。預估中值分別從11月份上次調查的3.9%和3.3%下調至3.8%和3.2%。

「對前景更重要的是，限制中國放鬆疫情防控、讓經濟生活回歸正常的現實情況」，穆迪經濟學家希隆·林（譯名）說。他認為，這當中的制約因素包括使用的疫苗效果不佳，不願使用國外生產的mRNA疫苗，老年人對接種疫苗的猶豫心態，以及公共衛生系統應對病例激增的能力有限。

另一方面，高盛首席中國經濟學家閃輝和同事們在星期天（12月4日）的一份報告中寫道，雖然中國一些城市放寬防疫規定，但這還不能解讀為中國正在放棄防疫清零政策，「我們將其視為中國政府為退出（清零）做準備，並試圖將防疫經濟和社會成本降至最低的明確證據。」

他們並寫道，香港和台灣的經驗表明，重新開放後新增病例將激增，人員移動將急劇下降。上述報告說，高盛的基本情景表明，中國的防疫清零政策將持續到4月。