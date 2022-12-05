騰訊、京東強攻工業互聯網 百度、阿里也有動作

網路廠商的傳統業務增長放緩，因此騰訊、京東、百度等中國網路大廠紛紛布局工業互聯網領域。（中新社）

隨著中國政策加速推動製造業數位化轉型以及新興技術在工業場景的應用需求，騰訊、京東、百度 等網路大廠紛紛深度布局工業互聯網領域。在中國工信部公布的2022年跨行業跨領域工業互聯網平台名單中，騰訊、百度、京東、阿里的平台均有入選，成為新的業務增長點。

中國工信部在2019年就提出到2022年要實現「5G +工業互聯網」目標，迄今，中國「5G+工業互聯網」在建專案超過4000個。據科創板日報引述多名業內人士分析，工業互聯網是政策支持的重大發展方向，從具體的賽道來看，AI 質檢、工業數據智慧等具有較大的發展潛力。

IDC中國研究經理崔粲指出，工業互聯網作為中國國家支持的重大的發展方向，連續五年寫入政府工作報告，網路公司緊跟國家戰略，深度服務和支援實體經濟發展。

其次，工業企業數位化轉型加速推進，以及新興資訊技術在工業領域的應用，誕生新的增量市場空間。一些傳統的工業IT技術也被新技術改造和替代，面對這些新興機會，各類廠商都希望進入市場分一杯羹。

崔粲表示，隨著不少網路廠商的傳統業務增長放緩，亟需新的增長點。工業行業本身體量大，潛在的增長空間也會更大。過去兩年，一些網路公司在工業市場的拓展確實取得不錯的進展，所以進一步加大了在工業方向的投入。崔粲認為，AI和邊緣計算在工業的應用值得高度關注，數位孿生（Digital Twin）和工業元宇宙熱度較高，但應用價值還有待進一步探索。

據中國工信部印發的《5G全連接工廠建設指南》，「十四五」時期，主要面向原材料、裝備、消費品、電子等製造業各行業以及採礦、港口、電力等重點行業領域，推動萬家企業展開5G全連接工廠建設。