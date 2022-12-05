寧德時代專利戰 連贏兩局 有助鞏固動力電池龍頭地位

中動力電池廠至2025年產能規畫 資料來源：綜合整理

中國動力電池龍頭寧德時代對中創新航、中航鋰電（洛陽）的專利侵權訴訟一審勝訴，寧德時代專利狙擊連下兩局，將有助於鞏固寧德時代在動力電池的龍頭地位。

中創新航、中航鋰電洛陽公司均公開回應，將在上訴期內就一審判決向最高院 提出上訴。對此，業內人士指出，中創新航若後續訴訟仍以不利告終，恐將不利其餘二線動力電池企業發展。

寧德時代和中創新航都是中國動力電池領域的知名企業，中國國內裝機量排名分別位居第一和第三，兩家龍頭企業在專利方面的爭執引發諸多關注。業內人士指出，中國動力電池企業們為了爭奪既有的市場，專利訴訟成為一種競爭手段。

中國動力電池行業雖仍處於蓬勃發展期，但寧德時代與中創新航的專利官司，預示著該行業已經走到下一階段的臨界點。

公開資料顯示，以2025年為節點，寧德時代的規畫產能超過800GWh（GWh=百萬度），比亞迪與蜂巢能源規畫產能600GWh、中創新航規畫產能500GWh，億緯鋰能、國軒高科分別規畫產能300GWh、欣旺達規畫產能138GWh，國軒高科120GWh，行業競爭不斷加劇。

值得留意的是，寧德時代此前共計控告中創新航五項專利侵權，索賠總額為6.47億元（人民幣，下同，約9210萬美元），而中創新航去年全年淨利潤 也只有1.12億元。索賠只是其次，更重要的是寧德時代要求中創新航停止生產與銷售侵犯專利的產品，其餘四項專利訴訟目前也尚未宣判。