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鴻海砸1.4億美元 擴大歐洲、中國產能布局

財經新聞組／綜合報導
鴻海將擴大歐洲及中國產能布局。（路透）
鴻海將擴大歐洲及中國產能布局。（路透）

鴻海2日公告分別增資捷克子公司Foxteq CZ s.r.o約5898萬美元及太原富馳科技約人民幣10億元（約1.4億美元），擴大歐洲及中國產能布局。

鴻海2日公告，自8月9日至12月2日輾轉透過旗下PCE Paragon solutions Kft公司增資Foxteq CZ s.r.o公司5898萬美元。

鴻海另透過富士康精密電子（太原）投資太原富馳科技人民幣10億元，累計投資太原富馳達人民幣15億元（約2.1億美元）。

鴻海於捷克設有研發和設計中心，並生產顯示器、手機、無線通訊、雲端伺服器等產品；太原富士康則主要生產電子元件、行動通訊系統和手機等。

此外，鴻海旗下寶鑫國際自8月18日至12月2日處分天鈺360萬52股，以實現獲利，平均每股新台幣125.23元，總金額新台幣4.5億元（約1471萬美元），處分利益約新台幣2.62億元（約857萬美元）。此外，鴻元國際投資也計畫處分天鈺564萬33股。

受惠電視市場急單湧現，天鈺11月營收止跌回升，達新台幣14.49億元（4739萬美元），較10月增加14.97%，為4個月來新高。天鈺預期，第4季營收可望與第3季相當。

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