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負債欠薪 國美電器傳被聲請破產清算

記者黃雅慧／綜合報導

中國家電零售連鎖開創者「國美電器」傳已被聲請破產清算，不過國美電器官方微博指出，還未收悉任何相關通知。據了解，國美已關閉旗下九成門市，目前店數不足500家，國美2022年中報顯示，負債總規模已達人民幣585.67億元（約83.2億美元）。據中國中城院要案中心發布消息稱，國美電器破產清算宣告只是時間問題。

中城百億產業研究院旗下針對重大疑難複雜案件設立的法律服務機構中城院要案中心舉證指出，國美電器因拖欠供應商數百萬貨款，不能償還，被債權人向北京市第一中級人民法院破產法庭聲請破產清算。該中心指出，國美電器被宣告破產清算通知只是時間問題。被欠款商已經透過律師將訊息發給國美，國美對此也知情。

國美電器除了被聲請破產外，還被爆裁員欠薪、創始人黃光裕減持股票、被列為執行人等情事，正處多事之秋。

此前，國美電器董事長黃秀虹在北京向員工宣布：公司到12月底之前，只會給員工社保，不會再發工資，並表示今後中長期，工資發放也存在不確定性。而該拖欠薪資行為已違反中國相關勞動法規。同時，黃光裕夫婦持續減持套現。據統計，今年以來已有十次以上操作減持股票，最新持股量降至33.88%。

10月底國美零售發布盈利警告公告，預計今年全年歸屬於母公司擁有者應占經營虧損將較去年同期擴大35%至65%之間。同時披露，截至今年9月30日，集團逾期貸款約為人民幣30億元（約4.2億美元）。

破產 北京 股票

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