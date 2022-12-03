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中國穩經濟 加大貨幣政策力度 運用結構性工具挺三農、微企

記者黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行預計，明年中國通膨仍將保持在溫和區間。（中新社）
中國人民銀行預計，明年中國通膨仍將保持在溫和區間。（中新社）

通膨與疫情讓全球經濟遭受重創，中國人民銀行行長易綱2日在國際清算銀行主辦的「全球變局下的中央銀行」研討會上提出，預計明年中國通膨仍將保持在溫和區間；同時，易綱坦承受疫情影響，中國經濟增速低於預期，因此人行及時加大穩健的貨幣政策實施力度，傾力穩經濟。

對於中國現況，易綱說明，中國天然氣與石油價格與國際水平一致，且煤炭價格保持平穩，對穩定電價發揮重要作用。因此預計中國明年通膨數據將保持溫和。

易綱指出，近期人行降準25個基點，引導市場利率有所下降。與此同時，人行還運用「結構性貨幣政策工具」，持續加強對「三農」、小微企業、民營企業和綠色發展的支持。而易綱11月21日在2022年金融街論壇年會上也介紹了結構性工具，其可分成支農支小再貸款和再貼現等長期性工具，與專項再貸款支持工具等階段性工具。這些工具在達到目標後會有退出安排，實現「有進有退」。

易綱指出，今年以來，為應對高通膨，多數發達經濟體已收緊貨幣政策，且許多央行的升息速度較此前歷次緊縮周期明顯更快。而不少新興市場經濟體和低收入國家同時面臨本國貨幣貶值、資本外流和通膨壓力。

易綱說，從許多國家住房抵押貸款利率和採購經理人指數等數據顯示，明年經濟放緩或衰退的可能性在上升。各國央行需要在抑制通膨和保持增長之間把握好平衡。

事實上，今年初全球通膨高漲之際，易綱便在4月博鰲亞洲論壇2022年年會分論壇上提到人行的「任務」。他指出中國貨幣政策首要任務在維護物價穩定。他說，今年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。因為金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

據易綱先前介紹，2018年以來，人行累計降準13次，平均法定存款準備金率從15%降至約8%，共釋放長期流動性約人民幣10.8兆元（約1.5兆美元），人行資產負債表規模穩定在38兆元到40兆元（約5.4兆美元到5.6兆美元）之間。

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