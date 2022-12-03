台積亞利桑那廠 員工增至2000人 台經長：無人才技術外流問題

台積電衝刺美國亞利桑那州新廠（晶圓21廠）的2024年量產目標，加強人力招募與調度。（路透）

台積電 衝刺美國亞利桑那州新廠（晶圓21廠）的2024年量產目標，加強人力招募與調度。依據台積電計畫，2023年該廠員工人數目標增加達2000人，較今年翻倍成長，台積電盡全力招募人才，來源包含地方招募、培訓與部分外派支援。

台積電亞利桑那州新廠2021年4月開工，今年7月上梁，預計本月6日舉辦設備到廠典禮。台積電回應美國商務部 關於晶片 科學法案的公眾意見文件中指出，新廠預計2023年12月商轉。

在這份公開文件中，台積電首度提出美國新廠人力配置規畫。亞利桑那州目前有約1000多名員工與外派人員，2023年將增加到2000人，較今年翻倍。

對於相關人力議題，台積電2日未進一步補充說明，業界預期，台積電美國新廠人力大部分在當地招募，加上部分外派人員。2021年時美國新廠就派外籍人員來台培訓12到18個月，近期已陸續返回美國，準備晶圓廠營運。

外界關心台積電赴美帶走人才、技術等問題，對此，台灣經濟部長王美花2日出席全台首座「鋼化聯產」工場揭牌典禮，受訪時表示，台積電亞利桑那州新廠沒有技術外流問題，在美設廠只是就近生產支援，擴張版圖、供應全世界的策略之一。

王美花表示，台積美國新廠需要台灣人力支援，目前預估去的人大概有500個，但台積電工程師有逾5萬人，占比非常小，且這有助於台灣人才的歷練。

台積電規劃新廠以5奈米製程技術生產半導體晶片，月產能2萬片晶圓，創造超過1600個專業工作機會，更帶動半導體生態系上千個工作機會。亞利桑納新廠將是台積電在美最大、最先進的生產基地。

台積電表示，全球7萬名員工中，很大一部分是訓練有素的工程師，取得STEM（科學、科技、工程和數學）相關學位，公司致力於招聘合格的求職者，更呼籲美國也努力支持相關領域高等教育。