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最大鎳商力勤資源登港股 市值244億港元

記者葉文義／綜合報導

全球最大鎳產品貿易商寧波力勤資源科技公司1日登陸港交所，每股發行價為15.8（港元，下同，約2.03美元），首日股價收平，市值244.95億。受外界關注的是，力勤資源此次港股上市的基石投資人中，包括中國動力電池一哥寧德時代，此次募集資金將用於與寧德時代的合作項目。

據招股書，此次上市共募資36.7億，其中港幣22.4億元用於印尼奧比島的鎳產品生產專案的開發及建設，包括HPAL專案三期及RKEF專案二期。這是力勤資源第一個海外鎳產品生產專案，也是印尼首個成功採用濕法提煉加工紅土鎳礦的項目，該技術可將原本只能用於生產不銹鋼原料的紅土鎳礦轉產為用於新能源汽車電池正極的鎳鈷化合物。

力勤資源與印尼合作夥伴2018年和2019年先後設立合資公司HPL和HJF，兩家合資公司分別負責HPAL項目和RKEF項目。HPAL項目一期、二期建設三條年產能共計5.5萬噸鎳鈷化合物的生產線。三期包括共6.5萬噸年產能的三條產線，計畫於2023年第四季投產。

同時，此次募集的港幣9.5億元將用於向其與寧德時代合資公司寧波普勤時代增資，該公司專注於動力電池產業鏈項目。

印尼 投資 汽車

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