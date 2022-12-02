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蘋果手機蟬聯中國第一大品牌 10月市占率25%連兩月稱冠

記者葉文義／綜合報導
最新數據顯示，iPhone在10月於中國市占率高達25％創歷史新高，連兩月稱霸中國市場。（中新社）
最新數據顯示，iPhone在10月於中國市占率高達25％創歷史新高，連兩月稱霸中國市場。（中新社）

據研調機構Counterpoint Research手機銷量月度報告顯示，2022年10月，蘋果手機在中國的月度市占率達25％，為歷史最高水準，且連續兩個月成為中國市場第一大手機品牌，相當於10月在中國售出的每四支手機中就有一支是iPhone

Counterpoint Research表示，iPhone 14 Pro Max是10月在中國市場最暢銷的手機，其次是iPhone 14 Pro。

從在中國市場推出新款手機後的前五周銷量來看，iPhone 14 Pro系列占整個iPhone 14系列同期銷量的70％。

儘管其他主要手機品牌廠商的銷量在10月有所下降，但蘋果手機銷量卻較9月增長21％，主因10月也是iPhone 14系列銷售的首個完整月。

同時，10月中國手機市場整體銷量較去年同期下降15％，而蘋果手機銷量僅下降4％，這也進一步提升蘋果手機在中國的市占率。

Counterpoint Research分析師Ethan Qi表示，由於宏觀經濟壓力和疫情封控措施打擊消費者情緒等多種因素，中國手機市場一直低迷。

然而，蘋果市占成功逆勢向上，這也顯示出過去兩年蘋果已經成為中國高端手機市場明顯贏家。

不過值得注意的是，因疫情影響，蘋果的供應鏈正飽受考驗。

蘋果中國官網顯示，目前購買iPhone 14 Pro系列，發貨日期已經排隊到2023年1月。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的預計發貨時間均為2023年1月5日至2023年1月12日。

中系外資最新報告指出，目前和碩以及立訊已分別自鴻海取得約10％的iPhone 14 Pro系列訂單，預計最快在12月下旬大量出貨。

不過，對於中國果粉而言，對iPhone 14 Pro版系列需求依舊強勁，由於Pro版和標準版的差異較大，所以用戶寧願等Pro版本幾個禮拜到貨也不願意去買標準版。

手機 iPhone 蘋果

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