金融16條奏效 中國房市拐點浮現見回暖徵兆

深圳樓市二手房交易反彈回暖；圖為深圳福田區街景。（中新社）

中國房市在歷經慘澹的「金九銀十」後，金融16條支持房地產 市場政策在11月下旬上路，據深圳市房地產訊息平台最新統計，11月深圳全市二手商品房成交為23.5萬平方公尺（2482套），年漲0.31%；其中二手商品住宅成交為20.52萬平方公尺（2168套），年漲0.36%。

堪稱今年首個重要城市的房地產「拐點（分水嶺）」數據，房市終於出現回暖徵兆。

從2021年2月開始，深圳二手房成交量逐步萎縮，一路下跌，2021年深圳二手住宅共成交4699套，創下近15年的新低，比高峰縮量71%，市場自嘲，成交量不只腰斬、更是膝斬。

事實上，二手房歷來都是深圳成交的主力，相比新房，二手房房價 及成交更能反映深圳樓市的真實情況。在二手房成交量比較高的時候，房價漲幅也會隨著增大；在二手房成交量比較低的時候，整個樓市都會比較冷，房價就會比較平穩，甚至下跌。

11月深圳二手商品房成交出現止跌回升，透露房市回溫跡象。

深圳市住建局1日披露數據顯示，11月深圳二手房成交2168套，較上月增加25.10%，該漲幅為半年裡最高值，年減1.94%。但新房成交量仍低迷，11月全市新房成交2590套，較上月減少22.18%，年減54.11%。

與此同時，據樂有家研究中心調查顯示，深圳門店成交量出現明顯的上漲，市場交易熱度回溫的態勢較為明顯。

而深圳二手房房源也在增加。樂有家數據顯示，深圳二手樓市在售房源已經達到歷史高峰，11月漲幅超10%。而深中房協數據顯示全市在售二手房源達4.27萬套。

在關鍵的房價上，11月深圳二手房價較上月跌3%，業主的持續讓利推動交易量的提升。無論是接近指導價成交，還是接近指導價掛牌的房源占比都在小幅增加。樂有家研究中心監測顯示，深圳各片區僅個別業主報價微幅上調，幅度不超0.5%。當前全市二手掛牌價仍以下調為主流趨勢，多個片區業主報價月增率跌幅超2%。

此前，深圳中原研究中心在11月中旬曾公布一份二手房價格壓力測試報告，其選取深圳全市56個關注度較高的樓盤作樣本，報告指出一旦這些樓盤平均價格再跌10%，即使不計後續貸款 利息支出，超八成樓盤均價將低於持有成本。這意味業主持有的壓力將增加。

當前深圳新房與二手的成交量差距逐漸縮小。在新房部分，深圳呈現新房供應量多，但新房市場成交量兩連跌。

樂有家研究中心數據顯示，11月深圳新增一手住宅預售1萬3041套，回到9月水平，新增預售面積117.1萬平方公尺，遠超10月的5.9萬平方公尺。因為供應大增，當前深圳新房市場去化周期漲至13個月，進入高點；不過，11月深圳新房住宅網簽2590套，較上月下跌22%，為繼10月之後的第二次下跌。