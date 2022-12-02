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鴻海電動車代工磁吸4大咖 美日韓歐傳統車廠都談合作

特派記者蕭君暉／美國俄亥俄州報導
鴻海副總暨產品長蕭才佑透露，在美國降低通膨法（IRA）推波助瀾下，美日韓歐四大傳統車廠都來找鴻海洽談電動車代工；圖為鴻海美國俄亥俄州電動車工廠。（記者蕭君暉／攝影）
鴻海副總暨產品長蕭才佑透露，在美國降低通膨法（IRA）推波助瀾下，美日韓歐四大傳統車廠都來找鴻海洽談電動車代工；圖為鴻海美國俄亥俄州電動車工廠。（記者蕭君暉／攝影）

鴻海電動車布局再傳捷報，負責北美電動車業務的鴻海副總暨產品長蕭才佑透露，在美國降低通膨法（IRA）推波助瀾下，美日韓歐四大傳統車廠都來找鴻海洽談電動車代工。鴻海預估，2023下半年開始在美國俄亥俄州廠量產傳統大車廠產品，2024年進入爆發期。

本報系記者親赴鴻海美國俄州工廠採訪，蕭才佑受訪釋出以上訊息。他預告，一旦一到兩家大客戶進來，俄州廠產能就會滿載，屆時將尋找其他生產基地。

由於鴻海俄州廠是原本通用汽車（GM）的工廠，本田與Stellantis的燃油車工廠也在附近，鴻海集團也交貨關鍵的零組件給BMW，外界預期，鴻海爭取這些傳統車廠的訂單呼聲高。

目前鴻海俄州廠電動車客戶包括策略合作夥伴Lordstown、美國電動曳引車業者Monarch Tractor，以及Fisker等。蕭才佑表示，Lordstown的電動皮卡Endurance已經產出50輛，客戶希望要500輛到600輛，預估第四季到明年第一季持續出貨。

談到新客戶，他說，新客戶就是大廠，即美日韓歐等地傳統車廠。現在所有燃油車廠在美國都遇到一個難題，即要怎麼取得降低通膨法的補貼。

根據美方規定，每輛電動車可補助7500美元，但必須是在美國本地製造，但傳統車廠在美國都是燃油車工廠，沒有電動車工廠，自行蓋廠緩不濟急，必須委外代工才能搶占商機。

他說，降低通膨法補助沒有上限，每一家車廠都可以拿，但是首要條件是美國生產，第二個是電池等關鍵零組件也必須美國製造，南韓車廠甚至因為不公平競爭，狀告美國政府，而且連LG新能源都在鴻海俄州廠隔壁興建電池工廠，可以看出該法案的影響力。

蕭才佑表示，鴻海俄州廠是承接過去GM的燃油車工廠，顛峰時年產60萬輛汽車，是北美單一車種最大的工廠之一，除了目前新創車廠的客戶，也與傳統燃油車廠洽談合作，鴻海的成功模式之一，就是選對客戶，因為鴻海想要當造王者（king maker），當然要看哪一家車廠可能成為king（王）。

鴻海 俄亥俄州 電動車

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