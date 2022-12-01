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熱錢回流帶動 台幣攀逾兩月高點

記者陳美君／綜合報導

MSCI季度調整生效，激勵台股11月30日收盤大漲近170點，熱錢同步蜂擁匯入約7億美元，加上適逢月底，出口商也進場拋匯，推升新台幣匯率終場升值5分，收在30.902元，連兩升並為兩個半月新高，總成交量為15.09億美元。

匯銀主管指出，熱錢買超台股超過台幣200億元（約6.4億美元），台股氣勢如虹、收盤大漲近170點，新台幣匯率也維持升勢，盤中最高升抵30.855元，最多升值9.7分。

聯準會釋出鴿派訊息，國際匯市風向丕變，回顧10月31日，新台幣匯率還在32.21元，11月底便升抵30.902元，11月匯價強勢升值1.308元，單月升幅高達4.23%。

大型國銀外匯交易員表示，國內股匯雙漲，除受惠MSCI季度調整生效外，人民幣等主要亞幣對美元反彈，顯示熱錢對亞洲市場的風險偏好升溫，為另一主因。

匯銀主管說，「因為是月底最後一天，出口商也和外資一同進場賣美元，匯市賣匯的力道大於買匯，使新台幣匯率續升。」

2022年剩下最後一個月，匯銀主管認為，除非聯準會主席鮑爾的談話出乎市場預料的「鷹」，否則今年底前，新台幣匯率很可能維持偏升格局，預期新台幣匯率將於30.5元至31.3元區間波動。

目前市場研判，聯準會12月將宣布升息2碼，明年第1季雖持續升息，但預料聯邦基金利率會在5％至5.5%之間「到頂」，聯準會升息步調將放緩且拉長，只要符合此一預期，國際美元就不容易大幅上漲，新台幣等亞洲貨幣也將維持區間偏升格局。

不過，鮑爾即將發表談話，周五也有美國非農就業數據待公布，牽動市場敏感神經，後續新台幣匯率是否得以延續升勢，得先觀察鮑爾的談話內容及外資動向而定。

央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲11.36%，非美貨幣對美元雖仍呈貶值，但貶勢已大幅縮減。

其中，日圓今年兌美元貶值16.91%，人民幣匯率貶值10.64%，新台幣貶幅10.39%，與人民幣相當。主要貿易對手國貨幣韓元，今年兌美元貶值9.86%，星元最抗跌，貶值幅度僅1.27％。

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