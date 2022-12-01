我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

中企擔心美中緊張局勢升級 逾500家公司轉向新加坡註冊

編譯季晶晶、陳律安／綜合報導
過去一年有500家中國公司赴新加坡註冊，以躲避地緣政治風險。（路透）
過去一年有500家中國公司赴新加坡註冊，以躲避地緣政治風險。（路透）

金融時報報導，過去12個月，有多達500家中國公司赴新加坡註冊，以避免美中緊張局勢升級的地緣政治風險。

金融時報形容，這些「洗新」（Singapore-washing）的公司包括快時尚品牌Shein、電動新創事業蔚來汽車，以及IT服務供應商Cue，他們將母公司或全球總部設在此一城市國家、在那裡的證交所上市、收購當地公司並在那裡成立合資事業。

雖然在新加坡成立公司對中企而言並非新現象，但高階銀行家說，因為西方國家加強審查中企，他們「急於」赴星成立控股公司以保護其業務。

新加坡的統計資料並不披露原籍國，所以到底有多少公司這樣做還不明朗。然而，有位律師說，他公司的內部研究發現，今年有500多家中國公司在新加坡成立，比往年多。另一家企業顧問集團的評估則為400家，其中也涵蓋了家族辦公室。

分析師預期，赴星的家族辦公室到今年底會超過1000家，其中有許多來自中國，相較下，2020年底是400家。

星國法律事務所Bayfront Law總監萊恩‧林（音譯）表示，「中國有龐大市場，但中企運作愈來愈全球化，維持中國籍會使敏感性升高，所以他們把自己打造成國際公司」。

新加坡力圖把自身定位為全球金融和資金流動的重鎮，這將拉抬新加坡的地位。另外，在聯繫和交易方面，新加坡也是比中國更理想的地點，中國的邊境管制以及防疫封鎖限制了高階主管的重要差旅。

此一趨勢嘉惠了新加坡。根據全球金融中心指數，它在9月超越香港成為亞洲最大金融中心，排在紐約和倫敦後面，名列第三。

「洗新」的趨勢正在加速。廣受西方消費者歡迎的Shein，今年積極擴展新加坡辦公室。根據路透見到的申報文件，該公司自2021年來已由在新加坡註冊的Roadget Business公司經營，其中一位律師專精在美國掛牌上市的規範。

在進軍歐洲市場後，打算擴展美國市場的蔚來，今年5月在新加坡掛牌。該公司先前已在紐約和香港上市。

蔚來說，在新加坡上市對全球業務發展至關緊要，知情人士則透露，這是一項避險舉措，以免該公司與國際資金斷了聯繫。

新加坡 香港 邊境

上一則

德系4強 寶沃汽車在中國宣告破產

下一則

中國製造、服務業PMI持續萎縮 連2月低於榮枯線

延伸閱讀

新加坡男男性行為除罪 同婚仍渺茫

新加坡男男性行為除罪 同婚仍渺茫
美中關係惡化 中國企業「洗新」躲地緣政治風險

美中關係惡化 中國企業「洗新」躲地緣政治風險
特斯拉Model Y全球價差逾6.3萬美元 台灣賣全球第五貴

特斯拉Model Y全球價差逾6.3萬美元 台灣賣全球第五貴
251中企駐香港地區總部 首超美企 31年來頭一遭

251中企駐香港地區總部 首超美企 31年來頭一遭

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨