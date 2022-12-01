中國製造、服務業PMI持續萎縮 連2月低於榮枯線

11月製造業PMI持續收縮區間，更創今年次低。（新華社）

中國製造業與非製造業活動持續收縮。中國國家統計局11月30日公布11月製造業採購經理指數 （PMI）降至48，比上月下降1.2個百分點，此前市場預期為49；11月非製造業（服務業）商務活動指數降至46.7，比上月下降2個百分點，市場預期為48。雙雙遜於市場預期。

而11月綜合PMI產出指數為47.1，比上月下降1.9個百分點，表明中國企業生產經營活動總體繼續放緩。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，受中國國內疫情 點多面廣頻發，國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，經濟景氣水平總體有所回落。製造業連續兩個月在榮枯線以下，下行壓力加大，產需兩端持續放緩、市場預期波動加大；非製造業也是連兩月低於榮枯線，顯示景氣水平走低，受到疫情影響，市場活躍度降低，服務業恢復放緩。

在製造業活動上，從企業規模來看，均在榮枯線以下。大、中、小型企業PMI分別為49.1、48.1和45.6，比上月下降1、0.8和2.6個百分點。

構成製造業PMI五個分類指數也均低於臨界點：生產指數降至47.8，比上月下降1.8個百分點，代表生產活動繼續放緩；新訂單指數為46.4，比上月下降1.7個百分點，代表市場需求持續回落；原材料庫存指數為46.7，比上月下降1.0個百分點，表明主要原材料庫存量有所減少；從業人員指數為47.4，比上月下降0.9個百分點，表明企業用工景氣度下降；供應商配送時間指數為46.7，比上月下降0.4個百分點，代表原材料供應商交貨時間有所放慢。

在非製造業活動上，就行業類別來看，在高景氣區間的行業為郵政、貨幣金融服務、資本市場服務、保險 等行業商務活動，其活動指數位於55以上；而道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數則低於38，屬於景氣低迷行業。

在構成非製造業PMI的分類指數部分：新訂單指數降至42.3，比上月下降0.5個百分點，代表市場需求有所回落；業務活動預期指數為54.1，比上月下降3.8個百分點，但仍在榮枯線以上，意味非製造業企業對近期市場恢復發展謹慎樂觀。