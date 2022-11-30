台壽險業翻黑 10月虧損61億台幣

壽險 業實施資產重分類，拉升了淨值卻救不了獲利。據台灣金管會統計，整體壽險業10月底淨值達台幣1兆4310億元（下同，約461億美元），收復兆元失土，較9月大增6025億元，但10月單月獲利紅翻黑，稅前轉虧61億元（約1.96億美元），累計前十月稅前盈餘縮水到2914億元、年減幅再擴大到22.4%。

業者說，10月淨值回升、獲利卻翻黑，主因前者有資產重分類加持，後者卻因10月美股債市續跌，壽險業被迫實現股債損失、或是實現資本利得空間大舉壓縮下，僅剩10月台幣貶值微薄利多也難以回天。

法人說，11月股債市雖回穩減少股債損失，但台幣卻一改貶勢，單月驟升4%，讓壽險業國外資產從10月匯兌利益轉成匯損，11月壽險業恐難逃續虧損困境。

該法人也說，明年壽險型金控仍有三大難題，一、美國升息腳步仍未緩，股債匯市等資本市場依舊動盪，實現投資 利得空間有限，二、台美利差擴大，避險成本仍持續走揚、新錢流入趨緩，三、明年股利減少等基本面逆風問題。

再加上防疫險有效保單須在明年上半年才陸續到期，子產險提存準備金壓力仍在，對壽險型金控獲利仍有一定程度影響，對明年壽險型金控後市看法仍保守。

金管會29日公布10月產、壽險業獲利、淨值和匯兌利益狀況。壽險業因六家壽險業資產重分類助攻、產險業則因理賠額趨緩，推升10月底整體保險 業淨值回升到1兆5094億元，較上月增加6041億元，今年前十月淨值減少1兆3736億元，蒸發腳步已趨緩。

獲利部分，壽險業和產險業則陷入兩樣情。10月壽險業由盈轉虧、稅前虧損61億元，主因是股債收益大降及實現投資虧損所致。保險局副局長林志憲說，10月底壽險業投資淨收益僅1兆413億元，較去年同期減少605億元或5.5%。

唯一好消息是台幣10月續貶1.45%，帶動壽險業匯兌收益回升，單月匯兌利益80億元，前十月台幣重貶14%、累計匯兌利益達1,024億元，抵銷實現投資虧損及投資收益減少，推升前十月壽險業稅前盈餘2914億元，雖年減逾二成但仍創歷年同期次高。

產險業10月虧損則縮小到234億元，較上月虧損少了三成，產險業者說，主因是10月底台股回穩、加上理賠潮未再大幅增加，使單月虧損收斂，累計前十月虧損1338億元、較去年同期大舉衰退7.25倍。