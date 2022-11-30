我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

外資抄底 人民幣上演反彈秀 離岸一度升破7.16元

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣對美元在岸價與離岸價，11月29日雙雙迎來大反彈。（中通社）
人民幣對美元在岸價與離岸價，11月29日雙雙迎來大反彈。（中通社）

人民幣對美元在岸價與離岸價29日雙雙迎來大反彈，人民幣對美元在岸開盤跌破7.2後，隨即上演反攻秀，反彈近600個基點，一度升至7.153元高點，下午收盤報7.1663元，升值336個基點或0.47%；而人民幣對美元離岸價也從日內低點7.2487元一路走高，一度升破7.16元，最高反彈超過900個基點。

外界預期外資正在大舉買進人民幣資產，帶動人民幣升值，累計11月人民幣對美元匯率已升值1500基點，加上30日是11月最後一個交易日，11月人民幣有望出現單月升值，這將是今年3月以來人民幣首次出現單月升值。

人民幣對美元中間價29日大貶372個基點至7.1989元，來到近三周低點。外匯交易員認為，傳中國防疫政策放鬆或是推升人民幣走強原因之一；另外，中國證監會28日決定在股權融資方面調整優化五項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，也刺激境外機構的做多人民幣的情緒。

不過，中國國家衛建委29日召開記者會說明防疫政策，並未對第九版、20條做更大變動。僅提到要對長期封控給民眾生活帶來影響進行糾正與避免。

另一中國某銀行外匯交易員表示，近期人民幣匯率的走勢與美元漲跌關聯度並不明顯，上周美元指數回落，但人民幣對美元卻貶值，感覺逆周期因子的作用正逐漸淡化。

中金公司分析，人民幣對美元中間價的報價繼續趨於正常化，預測值與實際值之差維持在低位，或許意味人民幣匯率恢復雙邊波動後，中間價更多開始由市場決定。

申港證券則指出，目前人民幣匯率已回穩，未來中國國內經濟的逐步復甦，以及美國「通膨見頂-升息放緩-中美利差預期穩定」，國內及國外雙面支撐將助力人民幣匯率觸底回升。

中國內部有許多分析認為，人民幣會大幅反彈的原因在於，人行宣布降準後，外資紛紛進場抄底中國境內中國國債所致。而此前，人大重陽金融研究院首席經濟學家廖群分析，中長期而言，人民幣匯率仍將保持升值趨勢，儘管整個過程會存在匯率起伏，但中國經濟穩健增長基本面令人民幣具備升值潛力。

人民幣匯率反彈概況 製表／黃雅慧
人民幣匯率反彈概況 製表／黃雅慧

匯率 防疫 融資

上一則

中國產車出口轉向歐美澳 今年出口貨值同比增長逾一倍

延伸閱讀

人民幣中間價單日漲點17年最大 反彈可望延續3個月

人民幣中間價單日漲點17年最大 反彈可望延續3個月
外資加速進場中房市 買「北上廣深」商辦加速抄底

外資加速進場中房市 買「北上廣深」商辦加速抄底
習連任讓外資縮手觀望？老虎環球傳暫停中股新投資

習連任讓外資縮手觀望？老虎環球傳暫停中股新投資
騰訊最大股東暫停出脫持股 各路場外資金抄底

騰訊最大股東暫停出脫持股 各路場外資金抄底

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳