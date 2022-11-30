外資抄底 人民幣上演反彈秀 離岸一度升破7.16元

人民幣對美元在岸價與離岸價，11月29日雙雙迎來大反彈。（中通社）

人民幣對美元在岸價與離岸價29日雙雙迎來大反彈，人民幣對美元在岸開盤跌破7.2後，隨即上演反攻秀，反彈近600個基點，一度升至7.153元高點，下午收盤報7.1663元，升值336個基點或0.47%；而人民幣對美元離岸價也從日內低點7.2487元一路走高，一度升破7.16元，最高反彈超過900個基點。

外界預期外資正在大舉買進人民幣資產，帶動人民幣升值，累計11月人民幣對美元匯率 已升值1500基點，加上30日是11月最後一個交易日，11月人民幣有望出現單月升值，這將是今年3月以來人民幣首次出現單月升值。

人民幣對美元中間價29日大貶372個基點至7.1989元，來到近三周低點。外匯交易員認為，傳中國防疫 政策放鬆或是推升人民幣走強原因之一；另外，中國證監會28日決定在股權融資 方面調整優化五項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，也刺激境外機構的做多人民幣的情緒。

不過，中國國家衛建委29日召開記者會說明防疫政策，並未對第九版、20條做更大變動。僅提到要對長期封控給民眾生活帶來影響進行糾正與避免。

另一中國某銀行外匯交易員表示，近期人民幣匯率的走勢與美元漲跌關聯度並不明顯，上周美元指數回落，但人民幣對美元卻貶值，感覺逆周期因子的作用正逐漸淡化。

中金公司分析，人民幣對美元中間價的報價繼續趨於正常化，預測值與實際值之差維持在低位，或許意味人民幣匯率恢復雙邊波動後，中間價更多開始由市場決定。

申港證券則指出，目前人民幣匯率已回穩，未來中國國內經濟的逐步復甦，以及美國「通膨見頂-升息放緩-中美利差預期穩定」，國內及國外雙面支撐將助力人民幣匯率觸底回升。