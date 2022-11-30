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騰訊攜手蔚來 搶攻自動駕駛

記者黃雅慧／綜合報導

騰訊與蔚來汽車在深圳簽署戰略合作協議，雙方將在自動駕駛雲、智慧駕駛地圖、數位生態社區等領域展開深度合作，以支持蔚來汽車自動駕駛技術研發及用戶體驗創新，這意味雙方將圍繞自動駕駛技術進行合作。

就細項內容來看，針對蔚來智慧駕駛技術研發及用戶體驗創新方面，雙方將圍繞標準地圖、車道級地圖與高精地圖數據體系展開深入探索；雲計算方面，騰訊將為其提供自動駕駛所需要的大規模數據存儲、運算和模型訓練算力；數位生態方面，雙方將合力打造端雲一體化的車載服務平台。從上述可知，這次合作將著眼於自動駕駛及相關技術。

此前，蔚來汽車創始人李斌在2020年底曾說，智慧電動汽車是產業的未來，而其智慧的核心就是自動駕駛。不過，目前交付的多款蔚來車型中，所搭載的智慧駕駛系統暫時都還是上一代自動輔助駕駛系統「NIO Pilot」，很難稱是完全自動駕駛系統。

華爾街見聞報導，市場分析人士稱，蔚來汽車的自動駕駛技術，急需提升的軟體便是高精度的地圖。而此次與騰訊合作，正好能彌補蔚來在這方面的短處。

騰訊公司總裁劉熾平表示，交通出行是騰訊布局產業互聯網的重要領域，蔚來是全球智慧電動汽車產業的創新代表，基於我們在雲和圖等廣泛數位化領域的深化合作，希望助力蔚來在創新發展的道路上創造更多成就，共同為大陸新能源汽車產業發展貢獻自己的力量。

事實上，蔚來造車路上一直有著騰訊資金的支持。

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