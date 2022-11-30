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中國產車出口轉向歐美澳 今年出口貨值同比增長逾一倍

財經新聞組／綜合報導
工人在江淮汽車乘用車總裝車間生產線上忙碌。（新華社）
工人在江淮汽車乘用車總裝車間生產線上忙碌。（新華社）

「中國國產汽車出口目的地正逐漸轉向歐洲、美國、澳洲等高端市場，透射出高質量發展的新趨勢。」上海外高橋港區海關查驗九科科長陳佳28日表示。

中新社報導，據上海海關當天發布的統計數據，今年前10個月，上海口岸出口汽車112.2萬輛、金額1501.8億元（人民幣，下同，約209.6億美元），同比增長46.8%、71.6%。其中，電動載人汽車出口41.7萬輛、金額862億元，同比增長92.5%、115.5%。

兩天前，中國最大汽車船「玉衡先鋒」號滾裝輪首條「上海港—波斯灣」班輪航線，在上海外高橋港區海通碼頭順利起航，3900輛奇瑞、江淮、吉利等中國國產品牌汽車在外港海關監管下，搭乘該滾裝輪遠銷「海上絲綢之路」的重要節點——中東波斯灣。

據陳佳表示，近年來，隨著中國汽車產業成長壯大，中國國產車出口保持強勁增長，在中國最大的汽車滾裝碼頭——上海外高橋港區海通碼頭，今年以來登船出海的汽車數量持續攀升，中國國產自主品牌新能源車的出貨量已占據主流。

目前，中國國產汽車出口目的地逐漸轉向歐洲、美國、澳洲等高端市場，其中電動載人汽車出口額前三位的國家或地區是歐盟、英國和澳洲。在比利時、英國等國家，中國國產汽車受到了當地消費者的青睞，今年以來出口貨值同比增長均超過一倍。

上汽大通汽車有限公司海外市場的銷量年增長率接近40%，已累計通過海通碼頭等口岸出口整車20餘萬台。上汽大通採購及物流中心執行總監趙愉傑說，上海海關持續提升通關便利化水平，口岸整體通關效率非常具有競爭力，為中國國產汽車搶占國際市場提供了有力保障。

汽車 澳洲 英國

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