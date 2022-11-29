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中國穩房市第三箭 股權融資「救市先救企」

記者黃雅慧／綜合報導

為了穩住房地產市場，中國官方繼提出債券融資支持工具「第二支箭」─金融16條支持房市後，證監會28日晚間公告，決定讓房企在股權融資方面調整優化五項措施，並自即日起施行。專家分析，該政策明確支持房地產股權融資，實質上射出了「第三支箭」。

一般而言的三支箭指，「第一支箭」即信貸投放、「第二支箭」即債券融資、「第三支箭」即股權融資。

公告顯示的五項優化措施：一是恢復設防恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；二是恢復上市房企和涉房上市公司再融資；三是調整完善房地產企業境外市場上市政策；四是進一步發揮REITs活化房企存量資產作用；五是積極發揮私募股權投資基金作用。

每日經濟新聞報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這次政策實際上就是「第三支箭」的概念，從政策最核心內容來看，實際上提及「加大權益補充力度」。

這說明對各類房企增強股權方面的穩定性，尤其是從股權的角度獲得債務融資，是近期的重點。「第三支箭」相比「第二支箭」，其優勢在於，不會直接增加房企的負債規模，同時也依然可以為房企融資提供充足的渠道。充分說明「救市先救企」，其為房企後續融資等創造了非常好的空間和機會。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，這次證監會股權融資支持措施較為全面，有併購重組、上市房企再融資，還可以應用REITs活化存量資產、引入私募投資基金等多種方式支持房企融資，政策將加快化解房地產風險，加快房地產風險出清，有效防範房企風險繼續擴大。

融資 房地產 重組

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