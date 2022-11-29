寧德時代加入搶鋰大戰 有機會拿下年產能100萬噸鋰礦

新一輪斯諾威爭奪戰依舊激烈，寧德時代加入搶鋰大戰，成為第一順位重整投資人。（取材自新華網）

中國動力電池龍頭寧德時代加入搶鋰大戰，成為天價鋰礦─斯諾威礦業公司的第一順位重整投資 人，將對這家已經破產 的公司進行重整，協調各方債權人處理斯諾威的鋰礦資產，有機會拿下年產能100萬噸的鋰礦。

寧德時代表示，將全力維護全體債權人、債務人的合法權益，並借助公司在產業鏈的資源整合能力，幫助斯諾威公司儘快化解債務危機，推動改善獲利能力，促進四川甘孜地區經濟發展。同時，此舉將有利於寧德時代對上游主要資源進行全面布局，進一步增強供應鏈保障能力，完善產業鏈的戰略布局。

斯諾威礦業去年因經營不善而倒閉，該公司有一座鋰礦而受到外界矚目，公司54%股權拍賣 案今年5月從355萬元（人民幣，下同，約49.25萬美元）飆到20億元天價標出，沒想到得標者搶過頭棄標，11月25日再度開標後依舊被瘋搶，27日的第二輪拍賣經28次出價，搶標金額提高至6億元，預計29日第三輪拍賣，起標價6億元，想要搶標者要預繳保證金1.2億元，以避免被棄標。

新一輪斯諾威爭奪戰依舊激烈，市場對於鋰資源的需求居高不下，今年年初電池級碳酸鋰價格約每噸28萬元，目前已經來到60萬元左右，在鋰礦供給有限的情況下，斯諾威的鋰礦成為各方搶奪對象。

值得注意的是，搶標到斯諾威54%股權後不一定能拿到公司控股權，由於斯諾威已經進入破產程序，破產重整人的話語權更為重要，寧德時代拿到第一順位重整投資人的資格，被視為搶奪斯諾威鋰礦殺出的程咬金，另外，第二順位的重整投資人協鑫能科，也是來頭不小的上市公司。

據了解，目前明確表態要「搶礦」的包括盛新鋰能、協鑫能科、天華超淨、川能動力、融捷股份等多家上市公司都有意出價，因為一旦標到就有機會新增年產能100萬噸鋰礦。

不過，斯諾威的鋰礦資產藏有暗礁。資料顯示，斯諾威鋰礦位於四川西部的甲基卡高原，礦床深度距離地表不超過200公尺，屬露採礦床，探礦權的評估價值約9.7億元，此前公司已辦理三次探礦權保留工作，能否取得第四次保留手續有待觀察，此前拿到探礦權的過程似乎有違規問題，官方也在調查中。